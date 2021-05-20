Такой подход позволяет нашему герою почувствовать себя настоящим военным. Он не только проверяет свое тело и выносливость, но и устраивает настоящее испытание для своего желудка.

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Первая остановка Вильямса – магазин, где он покупает все необходимое, включая рубашку и брюки. Блогер готовит для себя MRE на 4 приема пищи, включая пиццу пепперони и тушеную курицу по-мексикански. Звучит очень аппетитно, согласись.

На завтрак у него коричневый картофель с беконом, перцем и луком. Внутри упаковка военной пищи, на самом деле, содержит значительно больше, чем обезвоженную пищу. Также есть спички, мюсли, жевательная резинка и всевозможные сухие добавки, кофе со сливками и сахаром.

Что такое MRE MRE – аббревиатура, которая расшифровывается "Meal, Ready-to-Eat" ("Еда, готовая к употреблению"). Это сухой паек (индивидуальный рацион). Его используют для военных США. Само питание имеет 24 варианта меню и предназначено для использования в течение 21 суток после развертывания боевых действий.

Затем он распаковывает оладьи и выливает их на тарелку.

"Это выглядит не очень аппетитно. Напоминает мне мой корм для собак", – признается Уильямс.

Его удивляет, что пища имеет приятный аромат и вкус. Ему даже удалось представить, что он ест все это в ресторане быстрого питания.

Смотри, как блогер пробует пищу для военных армии США:

После завтрака Уильямс переходит к фитнес-тесту. Задание состоит из максимального количества отжиманий за 2 минут. Затем нужно в течение этого же времени приседать. Напоследок бег на 3,2 километра. Уильямсу удается сделать 70 отжиманий (с небольшими перерывами между ними), одна из которых не дает достичь максимального результата в первой части теста.

Он изо всех сил пытается приседать, набрав лишь 64 из 78, лучший результат для его возрастной группы от 17 до 21 года. Пробежать 3,2 километра Уильямсу нужно за 13 минут, чтобы набрать максимальный результат. Или менее 16 минут, чтобы получить хотя бы проходной балл.

"Мои суставы все еще напряжены после приседаний, но это не помешало мне пробежать", – рассказывает он.

Финишировав 8 кругов, Уильямс показал отличное время – 14 минут и 23 секунды. Его окончательный результат на армейском фитнес-тесте – 258 баллов из 300 возможных. Что, к слову, очень неплохо.

Затем он берется за остатки пищи с сухпайка, включая пиццу. И даже приобщает к этому своего младшего братика. Особенно их шокировала пицца. Реакция малого – бесценна, поэтому смотри видео до конца!