Знайомся, це Адам Моран, особистий тренер, якого більшість знають під ніком Beard Meats Food. Він став першою людиною, якій вдалося подолати випробування шаленим сніданком, створене The Picnic Basket у Марстон-Грін (Англія). Це виклик, який за останні 12 місяців зламав не одного сміливця!
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Моран, котрий колись встановив світовий рекорд зі з'їдання 17 біг-маків менш як за 60 хвилин, повинен був з'їсти 5000-калорійний сніданок.
З чого складається цей сніданок
Справжній сніданок богатирів складається з:
- 5 сосисок Лешфорд;
- 5 скибок бекону;
- квасолі;
- помідорів;
- грибів;
- 5 яєць;
- 5 скибок тостового хліба;
- 3 кров'яних ковбасок;
- 5 дерунів.
Також можна пити необмежену кількість чаю або кави. Зрештою, без чашки англійського чаю вважати цей сніданок повноцінним було б відверто дивно.
Дивися, як Адам Моран впорався з 5000-калорійним сніданком:
Щоб ускладнити завдання, Морану довелося очистити свою тарілку за 30 хвилин. Можна лише уявити печію, яка виникла після цього сніданку. Минуло усього 14 хвилин і 18 секунд, і останній шматок смаженого хліба зник. Як святкував свою перемогу Моран? Звичайно ж, зі шматочком шоколадного торта. І де лише в нього знайшлося місце для десерту?
Якщо тебе колись занесе у район Соліхалл, то ти теж можеш спробувати впоратися з цим сніданком. Хоча ми, звичайно ж, не рекомендуємо цього робити. Обійдеться він тобі у 13,50 фунта стерлінгів (близько 523 гривні за поточним курсом). Якщо ж ти зможеш "прикінчити" усю цю гору їжі, то рахунок оплатить сам заклад, перерахувавши цю суму у місцеву благодійну організацію. Усі будуть у виграші, окрім твого здоров'я, звичайно ж.
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