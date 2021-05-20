Знайомся, це Адам Моран, особистий тренер, якого більшість знають під ніком Beard Meats Food. Він став першою людиною, якій вдалося подолати випробування шаленим сніданком, створене The Picnic Basket у Марстон-Грін (Англія). Це виклик, який за останні 12 місяців зламав не одного сміливця!

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Моран, котрий колись встановив світовий рекорд зі з'їдання 17 біг-маків менш як за 60 хвилин, повинен був з'їсти 5000-калорійний сніданок.

Наголошуємо, що намагатися повторити щось подібне не варто. Такий виклик може стати причиною появи серйозних проблем, пов'язаних зі здоров'ям. А сам ролик – лише свідчення про безмежні можливості людського організму.

З чого складається цей сніданок

Справжній сніданок богатирів складається з:

5 сосисок Лешфорд;

5 скибок бекону;

квасолі;

помідорів;

грибів;

5 яєць;

5 скибок тостового хліба;

3 кров'яних ковбасок;

5 дерунів.

Також можна пити необмежену кількість чаю або кави. Зрештою, без чашки англійського чаю вважати цей сніданок повноцінним було б відверто дивно.

Дивися, як Адам Моран впорався з 5000-калорійним сніданком:

Щоб ускладнити завдання, Морану довелося очистити свою тарілку за 30 хвилин. Можна лише уявити печію, яка виникла після цього сніданку. Минуло усього 14 хвилин і 18 секунд, і останній шматок смаженого хліба зник. Як святкував свою перемогу Моран? Звичайно ж, зі шматочком шоколадного торта. І де лише в нього знайшлося місце для десерту?

Якщо тебе колись занесе у район Соліхалл, то ти теж можеш спробувати впоратися з цим сніданком. Хоча ми, звичайно ж, не рекомендуємо цього робити. Обійдеться він тобі у 13,50 фунта стерлінгів (близько 523 гривні за поточним курсом). Якщо ж ти зможеш "прикінчити" усю цю гору їжі, то рахунок оплатить сам заклад, перерахувавши цю суму у місцеву благодійну організацію. Усі будуть у виграші, окрім твого здоров'я, звичайно ж.

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