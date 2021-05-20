Знакомься, это Адам Моран, личный тренер, которого большинство знает под ником Beard Meats Food. Он стал первым человеком, которому удалось преодолеть испытания бешеным завтраком, созданное The Picnic Basket в Марстон-Грин (Англия). Это вызов, который за последние 12 месяцев сломал не одного смельчака!

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Моран, который когда-то установил мировой рекорд по съедение 17 биг-маков менее чем за 60 минут, должен был съесть 5000-калорийный завтрак.

Подчеркиваем, что пытаться повторить нечто подобное не стоит. Такой вызов может стать причиной появления серьезных проблем, связанных со здоровьем. А сам ролик – лишь свидетельство о безграничных возможностях человеческого организма.

Из чего состоит этот завтрак

Настоящий завтрак богатырей состоит из:

5 сосисок Лешфорд;

5 кусков бекона;

фасоли;

помидоров;

грибов;

5 яиц;

5 кусков тостового хлеба;

3 кровяных колбасок;

5 дерунов.

Также можно пить неограниченное количество чая или кофе. В конце концов, без чашки английского чая считать этот завтрак полноценным было бы откровенно странно.

Смотри, как Адам Моран справился с 5000-калорийным завтраком:

Чтобы усложнить задачу, Морану пришлось очистить свою тарелку за 30 минут. Можно только представить изжогу, которая возникла после этого завтрака. Прошло всего 14 минут и 18 секунд, и последний кусок жареного хлеба исчез. Как отмечал свою победу Моран? Конечно же, кусочком шоколадного торта. И где только у него нашлось место для десерта?

Если тебя когда-то занесет в район Солихалл, то ты тоже можешь попробовать справиться с этим завтраком. Хотя мы, конечно же, не рекомендуем этого делать. Обойдется он тебе в 13,50 фунта стерлингов (около 523 гривны по текущему курсу). Если ты сможешь "прикончить" всю эту гору еды, то счет оплатит само заведение, перечислив эту сумму в местную благотворительную организацию. Все будут в выигрыше, кроме твоего здоровья, конечно же.