Арджан Ван Де Бум – один из самых успешных кастомайзеров Европы. В основателя компании Ironwood Motorcycles уже более 50 сборников. И его новое творение поражает не меньше. Мастер решил подарить новую жизнь BMW K100. Смотри, как теперь выглядит мотоцикл.

Этот K100 с острыми краями – последний байк BMW, который выкатили из дверей его мастерской в ​​Алмере – новейшем городе Нидерландов, построенном на мелиорированных землях.

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Большая часть успеха Ironwood связана с гиперграфичним стилем компании. Он обычно сочетается с коротким сиденьем и опущенным носом вниз. И хотя решение довольно противоречивое, оно нравится многим.

История этого K100, выпущенного в 1987 году, началась в конце 2019 года, незадолго до того, как социальное дистанцирование добавило новый уровень сложности в построении кастомов.



В основу проекту лег BMW K100 1987 года выпуска

"Около восемнадцати месяцев назад с нами связались через инстаграм, откуда поступает 90% наших заказов. Заказ поступил из Германии, и мы начали возиться с байком, которого нам принес наш клиент", – говорит Арджан.

Он добавил, что знал, что это будет что-то особенное. Немецкого покупателя вдохновлял R80 Mutant, над которым работали ребята из мастерской Арджана. Поэтому он хотел получить аналогичный внешний вид, но на базе K100.

"Наша цель состояла в том, чтобы придать этой серии K такую же "смелость", как и несколько лет назад с серией R. Та же позиция, линии и обработка", – подчеркнул он.



Клиента вдохновил R80 Mutant, и он захотел получить что-то подобное, но со своей BMW K100

Установив рядный четырехцилиндровый спортивный турер мощностью 90 лошадиных сил, Ironwood начала с того, что сняла раму и все лишнее. Затем они сняли вилки и тройки, а также установили полную переднюю часть (с вилками Öhlins USD) от Ducati Panigale.

Вся передняя часть – настоящий "рог изобилия" качественных деталей: светодиодная фара Koso Thunderbolt ("моя любимая фара с болтовым креплением"), тормозные магистрали из нержавеющей стали, ручки Motogadget, а также 320-миллиметровые диски, суппорты и цилиндры от Brembo.



Мотоцикл оснастили двигателем на 90 лошадиных сил

Компания Ironwood разобрала 987-кубовый двигатель DOHC к кривошипу и заменила большую часть внутренних частей на запчасти OEM.

"Это новое снаружи и внутри. Мы сделали то же самое с коробкой передач и приводом вала", – говорит Арджан.

Вспомогательные детали отправили Полу Филлахе с Kustom Moto в Великобритании, который провел капитальный ремонт стартера, генератора переменного тока, катушек и корпуса дроссельной заслонки. Когда все снова заработало, Ironwood добавил фильтр ДНК, чтобы увеличить поток воздуха к двигателю.



Мастера из Британии провели капитальный ремонт стартера и других запчастей

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Исправить электронику оказалось немного сложнее: "Мы сами изготовили новый электромонтажный станок. Затем наш механик-фокусник Тим провел несколько часов, подсоединяя Motogadget m.unit blue, используя коробку для преобразования инструментов BEP 3.0".

Модернизированное и управление двигателем. Этот конкретный двигатель наделен большими форсунками, переназначенным ECU SC Delta от BSK Speedworks и радиатором, предназначенным для гонок. Глушитель Akrapovič позаимствовали у Honda CBR600RR. Его вставили в сегментированный трубопровод ("от старого школьного друга Мервина") и коллектор от Фабио Сенези с SeSfactory.



Глушитель для BMW K100 позаимствовали у Honda CBR600RR

Прямо над глушителем и абсолютно параллельно сидит новый каркас, поддерживающий это фирменное укороченное сиденье. Черная кожаная обивка намного превосходит качество OEM, и ее обработал Йерун Бауместер с Silver Machine.

Новый амортизатор Wilbers удерживает заднюю часть в неподвижном состоянии с помощью шин Continental. Стандартные колеса отремонтировали и покрыли порошковой краской в черный цвет. Заключительные доработки содержат кастомных задние комплекты и новую крышку бензобака от Тимоти с CNCPT | MOTO.



BMW K100 также оснастили новым задним амортизатором Wilbers

Трудно ошибиться с черным и золотым на мотоцикле или гоночной машине, если на то пошло. Но обработка этого K100 – одна из лучших в Ironwood. Его наносил Жакки с Royal Kustom Works, который занимался не только топливным баком, но и воздухозаборником и кожухами двигателя.

"Его безупречные навыки подчеркивают каждую нашу сборку", – говорит Арджан.

Один из секретов успеха – окружать себя хорошими людьми, и Арджан, очевидно, это знает. Но в истории Ironwood есть еще кое-что: далеко не все мастера могут поддерживать качество и потрясающую производительность. На основании этого K100 мы подозреваем, что есть еще несколько глав в истории Ironwood, которые еще предстоит рассказать.



BMW K100 – один из самых красивых мотоциклов Ironwood

Все фото Paul van Mondfrans Lindén