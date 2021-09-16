Все это для того, чтобы Джеймс Уест попробовал на себе безумную тренировку атлета. И, будем откровенны, Херия не жалел его ни секунды.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Первое, что делает Херия перед началом тренировки, – одевает Веста жилет с большой нагрузкой.

"Когда ты тренируешься, это также укрепляет тебя. Обычно ты продолжаешь говорить: "Я чувствую, что сдаюсь", но ты носишь эти оправдания себе... Я не собираюсь сдаваться, даже если это на мне – все эти сомнения, вот и весь вес в них. Этот вес – это также все те сомнения, которые есть у других", – говорит Херия.

После кардио на беговой дорожке, Херия начинает тренировать Уеста, выполняя одну из своих привычных круговых тренировок по художественной гимнастике, включая основные упражнения с собственным весом:

отжимания;

подтягивания;

подъемы ног в висе;

приседания пистолетом.

Каждое из этих упражнений он выполняет по 10 раз в 10 раундах.

Затем пришло время для серии тренировок с отягощениями, включая сгибания рук со штангой, сгибание рук на бицепсы и тягу на тросе, прежде чем отправиться в сауну. Но на этом испытания не заканчиваются. Оттуда они отправляются в другое место для тренировок, где Уест может попробовать на себе хобби Херийи: скейтбординга и бокса.

Смотри, как Джесси Джеймс Уест выполняет вызов от атлета Криса Херийи:

"Я собираюсь попробовать все. Я никогда не делал ничего подобного. Много более кропотливых и мелких вещей, которые я никогда бы не догадался изучить, но это довольно весело", – делится Уест о своем день, проведенный с Херийей.

Тебе понравится День по графику Криштиану Роналду: бодибилдер рассказал, что понравилось, а что – нет