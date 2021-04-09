Когда дело доходит до Конора МакГрегора, то можно быть уверенным по крайней мере в одном. Несмотря на всю его скандальность и грубость, спортсмен вдохновляет многих. Неудивительно, что другие бодибилдеры и просто энтузиасты спортзала пытаются проверить на себе знаменитые тренировки МакГрегора.

Бодибилдер и ютьюбер Ассель Свид, о котором мы регулярно рассказываем, тоже решил бросить себе вызов. Айда смотреть, смог ли он справиться с тренировкой Конора МакГрегора.

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Он решил взять с собой на тренировку незаменимый атрибут Конора – бутылку виски. Между каждым упражнением он выпивал немного. Этого мы, конечно же, не рекомендуем делать, ведь сочетание спорта с алкоголем – не самое лучшее, что может быть.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Ассель начинает первый цикл упражнений MMA, включая упражнение по боксу и удары ногами, после которых с него начинает капать пот.

"Это полторы тренировки. Я действительно давно не занимался такими высокоинтенсивными смешанными единоборствами", – отмечает он.

Затем идет тренировка кора. Оно, по сути, просто состоит из ударов Свида кулаками по прессу, а также скручивания внутрь и наружу, а также нескольких 1-минутных планок.

После этого идет третий цикл – это силовая тренировка, которая охватывает жим лежа, подтягивания с отягощением, сгибания рук со штангой, прокачка трицепса и приседания.

Смотри, как Ассель Свид выполнял тренировки Конора МакГрегора:

И, возможно, тебе кажется набор этих упражнений не слишком серьезным. Но не забывай, что в Асселя желудок на конец тренировки был заполнен алкоголем. По нашему мнению, это настоящее безумие!

Ранее Ассель взялся за план бодибилдинга, который в свое время использовал мистер Олимпия, Арнольд Шварценеггер . Эта программа тренировок состоит из 14 сложных упражнений, охватывающих грудь, спину, плечи, руки и ноги. Заметим, что Арнольд обычно посвящал тренировку только одной или двум областям тела, Ассель решил попробовать изнурительную версию этой тренировки. Он выполняет дроп-сеты и сеты по обратной пирамиде для каждого упражнения.