Бодибілдер кинув собі виклик: він спробував виконати вправи для олімпійських гімнастів

Колишній олімпієць Ніл Вілсон увірвався у світ ютубу відтоді, коли він вийшов на пенсію як професійний гімнаст. Тепер він намагається побити рекорди з фітнесу, а також тренує найсильніших спортсменів світу. А ще він влаштовує їм круті челенджі. Гайда дивитися, як бодибілдер з легкої руки Ніла Вілсона виконує вправи для олімпійських гімнастів.

У новому ролику Ніла Вілсона бодибілдер Майк Терстон спробував виконати вправи для олімпійських чемпіонів. Якщо ти пам'ятаєш, то раніше Ніл намагався впоратися з програмою тренувань бодибілдерів.

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У спорті потрібно бути в хорошій фізичній формі, щоб робити все, що ми робимо. Це не просто виконання рухів. Ви знаєте, коли ви підіймаєте тяжкості, ви можете просто взяти легку вагу... у гімнастиці ти не можеш цього зробити,

– зазначає Ніл.

Одна з перших вправ – перевірка координації, яка охоплює стояння на високій перекладині, а потім падіння назад у яму... що не надто класно, враховуючи, що Майк трохи боїться висоти.

Майк зауважив, що це до біса страшно. Ніл же зізнався, що за 15 років звик до цієї вправи. Терстон впорався з першою вправою, яку для нього підготував Вілсон. Але це були лише квіточки.

Коли справа доходить до скручування назад, Майк, безумовно, має вибухову силу, щоб зробити стрибок. Але йому знадобилося кілька спроб і порад від Ніла, щоб удосконалити техніку. Воно й не дивно, адже є безліч факторів, які необхідно врахувати з точки зору положення тіла під час стрибка. Хай там як, Терстон справляється і з цим випробуванням.

Той факт, що він може робити повний поворот стоячи, відкинувшись назад, але не обертається, трохи збиває мене з пантелику,

– зізнається Ніл.

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Щоб трохи зрівняти ігрове поле та заспокоїти его Майка, вони завершують тренування силовим випробуванням, щоб побачити, хто зможе виконати найсуворіші підтягування. Необхідно виконувати кожне повторення з повним розгинанням рук. Ніл робить 25 повторень, а от Майк, котрий добряче стомився після тренування, зміг зробити лише 15.

Я засмучений, тому що я хочу зробити так багато речей, але це неймовірно складно. Я думаю, що гімнасти не мають стільки поваги, скільки вони заслуговують,

– додав після тренування Майк.

Дивися, як Майк Терстон виконував вправи для олімпійських гімнастів:

Нам шалено подобається, коли спортсмени обмінюються досвідом, кидають один одному круті виклики та справляються з поставленими перед собою завданнями.

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