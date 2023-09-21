Як подолати стрес, коли почав працювати на новій роботі

Здобуття нової роботи – це чудове досягнення та відкриті нові можливості! Але це також виснажливо і стресово. Спершу через процес звільнення зі старої роботи, а потім – через спроби з'ясувати, чи є нова робота такою ж гарною в реальності, якою вона здавалася в теорії. Як розібратися з новими тривогами на роботі? Ось кілька порад.

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Інтеграція

Компанія має зробити так, щоб ти почувався комфортно, щоб твій перший день не був лякаючим. А ти маєш розуміти, що здобув цю роботу, тому що добре знаєш свою справу, тому що довів, що заслуговуєш на довіру.

щоб твій перший день не був лякаючим. А ти маєш розуміти, що здобув цю роботу, тому що добре знаєш свою справу, тому що довів, що заслуговуєш на довіру. Щоб зробити перехід між роботами максимально плавним, важливо бути організованим. Корисно скласти список усіх справ, які потрібно зробити перед початком нової роботи, щоб бути впевненим, що далі зможеш віддати достатньо часу кожному завданню. Ти можеш успішно виконувати їх та брати на себе відповідальність, а також – впоратися з тиском. Нагадай собі свої досягнення. Подумай про всі зусилля, яких доклав, щоб стояти тут, де ти зараз.

Перед першим днем

Постарайся добре виспатися і розслаблено розпочати ранок. Уникай використання електронних пристроїв і негайного захаращення розуму інформацією. Краще дай йому десятихвилинну медитацію.

розпочати ранок. Уникай використання електронних пристроїв і негайного захаращення розуму інформацією. Краще дай йому десятихвилинну медитацію. Не тренуй перед дзеркалом чужу особистість – краще практикуй бути собою. Почни перший день так, щоб на третій люди не думали, що працюють з кимось, хто відрізняється від тебе.

Перший день в офісі

Важливо пам'ятати, що ти здобув цю роботу, бо маєш відповідні навички. Ти нікого не скривдив, не брехав і не шахраював, щоб потрапити на цю посаду. Твій бос, або той, хто тебе найняв, не ідіот. Не сумнівайся в інтелекті тих, хто тебе брав на роботу. Вони зробили свідомий вибір, ґрунтуючись на твоєму досвіді та потенціалі.

Ти нікого не скривдив, не брехав і не шахраював, щоб потрапити на цю посаду. Твій бос, або той, хто тебе найняв, не ідіот. Не сумнівайся в інтелекті тих, хто тебе брав на роботу. Вони зробили свідомий вибір, ґрунтуючись на твоєму досвіді та потенціалі. Також важливо розуміти, що тривога пройде, і що це нормально – нервувати в перший день. Простою допомогою може бути практика глибокого дихання. А ще – познайомся з людьми, з якими працюєш. Якщо тобі комфортно з ними зараз, то буде комфортно і надалі.



Скористайся порадами експертів, щоб полегшити адаптацію на новому місці роботи / Фото freepik

Перший тиждень і перший місяць

Познайомся з людьми, які тебе оточують, краще. Знайди когось, з ким можна обідати. Але не знайомся занадто близько, щоб це не почало тобі шкодити. Є природна прогресія у знайомстві з людьми, природний розвиток у знайомстві.

у знайомстві з людьми, природний розвиток у знайомстві. Також намагайся дізнатися якомога більше протягом перших кількох тижнів і місяців, але не тисни на себе занадто сильно. Завжди будуть нові речі, яких потрібно навчитися, і на це знадобиться час. Ніхто не очікує, що ти знатимеш все одразу.

Оцінювання або випробувальний термін

Поговори зі своїм керівником про те, що відчуваєш, шукай підтримку від будь-яких служб, які є у роботодавця. Багато організацій мають програми допомоги працівникам, які пропонують широкий спектр послуг – від доступу до психологічної підтримки до юридичних та фінансових консультацій.

від будь-яких служб, які є у роботодавця. Багато організацій мають програми допомоги працівникам, які пропонують широкий спектр послуг – від доступу до психологічної підтримки до юридичних та фінансових консультацій. І навчися розуміти свої помилки, сприймаючи їх як природну частину процесу. Ніколи не буде "ідеального моменту", і твоя робота ніколи не буде на 100% ідеальною. Чим раніше ти це приймеш, тим краще для тебе буде. Ти маєш робити помилки, щоб вдосконалюватися. Почни думати так, і слово "невдача" зникне з твого лексикону.

Що має зробити компанія

Новий працівник мав би отримати вітальний пакет перед початком роботи, де б розповідалося трохи більше про компанію. Там могли б бути поради досвідчених працівників із розповідями, як вони почувалися в перший тиждень. Це допоможе новачкам не почуватися самотніми. Адже всі були в такій самій ситуації.

працівників із розповідями, як вони почувалися в перший тиждень. Це допоможе новачкам не почуватися самотніми. Адже всі були в такій самій ситуації. Також важливо переконатися, що нового співробітника представили решті команди, і що він відчуває себе бажаним серед колег. Це допоможе йому зрозуміти свою роль і сприятиме інтеграції в групу.

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