Как преодолеть стресс, когда начал работать на новой работе

Обретение новой работы – прекрасное достижение и открытые новые возможности! Но это также изнурительно и стрессово. Сначала через процесс увольнения со старой работы, а затем – через попытки выяснить, является ли новая работа так же хороша в реальности, какой она казалась в теории. Как разобраться с новыми тревогами на работе? Вот несколько советов.

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Интеграция

Компания должна сделать так, чтобы ты чувствовал себя комфортно, чтобы твой первый день не был пугающим. А ты должен понимать, что получил эту работу, потому что хорошо знаешь свое дело, потому что доказал, что заслуживаешь доверия.

чтобы твой первый день не был пугающим. А ты должен понимать, что получил эту работу, потому что хорошо знаешь свое дело, потому что доказал, что заслуживаешь доверия. Чтобы сделать переход между работами максимально плавным, важно быть организованным. Полезно составить список всех дел, которые нужно сделать перед началом новой работы, чтобы быть уверенным, что дальше сможешь отдать достаточно времени каждой задаче. Ты можешь успешно выполнять их и брать на себя ответственность, а также справиться с давлением. Напомни себе свои достижения. Подумай обо всех усилиях, которые приложил, чтобы стоять здесь, где ты сейчас.

Перед первым днем

Постарайся хорошо выспаться и расслабленно начать утро. Избегай использования электронных устройств и немедленного загромождения ума информацией. Лучше дай ему десятиминутную медитацию.

начать утро. Избегай использования электронных устройств и немедленного загромождения ума информацией. Лучше дай ему десятиминутную медитацию. Не тренируй перед зеркалом чужую личность – лучше практикуй быть собой. Начни первый день так, чтобы на третий люди не думали, что работают с кем-то, кто отличается от тебя.

Первый день в офисе

Важно помнить, что ты получил эту работу, потому что у тебя есть соответствующие навыки. Ты никого не обидел, не врал и не жульничал, чтобы попасть на эту должность. Твой босс, или тот, кто нанял тебя, не идиот. Не сомневайся в интеллекте тех, кто тебя брал на работу. Они сделали осознанный выбор, основываясь на твоем опыте и потенциале.

Ты никого не обидел, не врал и не жульничал, чтобы попасть на эту должность. Твой босс, или тот, кто нанял тебя, не идиот. Не сомневайся в интеллекте тех, кто тебя брал на работу. Они сделали осознанный выбор, основываясь на твоем опыте и потенциале. Также важно понимать, что тревога пройдет, и что это нормально – нервничать в первый день. Простой помощью может быть практика глубокого дыхания. А еще – познакомься с людьми, с которыми работаешь. Если тебе комфортно с ними сейчас, то будет комфортно и дальше.



Воспользуйся советами экспертов, чтобы облегчить адаптацию на новом месте работы / Фото freepik

Первая неделя и первый месяц

Познакомься с окружающими людьми лучше. Найди кого-нибудь, с кем можно обедать. Но не знакомься слишком близко, чтобы это не начало тебе вредить. Есть естественная прогрессия в знакомстве с людьми, естественное развитие в знакомстве.

в знакомстве с людьми, естественное развитие в знакомстве. Также пытайся узнать как можно больше в течение первых нескольких недель и месяцев, но не дави на себя слишком сильно. Всегда будут новые вещи, которым нужно научиться, и на это понадобится время. Никто не ожидает, что ты будешь знать все сразу.

Оценка или испытательный срок

Поговори со своим руководителем о том, что чувствуешь, ищи поддержку от любых служб, имеющихся у работодателя. Многие организации имеют программы помощи работникам, предлагающие широкий спектр услуг – от доступа к психологической поддержке до юридических и финансовых консультаций.

от любых служб, имеющихся у работодателя. Многие организации имеют программы помощи работникам, предлагающие широкий спектр услуг – от доступа к психологической поддержке до юридических и финансовых консультаций. И научись понимать свои ошибки, воспринимая их как естественную часть процесса. Никогда не будет "идеального момента" и твоя работа никогда не будет на 100% идеальной. Чем раньше ты это примешь, тем лучше тебе будет. Ты должен делать ошибки, чтобы совершенствоваться. Начни думать так, и слово "неудача" исчезнет из твоего лексикона.

Что должна сделать компания

Новый работник должен получить приветственный пакет перед началом работы, где бы рассказывалось немного больше о компании. Там могли бы быть советы опытных работников с рассказами, как они чувствовали себя в первую неделю. Это поможет новичкам не чувствовать себя одинокими. Ведь все были в такой же ситуации.

работников с рассказами, как они чувствовали себя в первую неделю. Это поможет новичкам не чувствовать себя одинокими. Ведь все были в такой же ситуации. Также важно убедиться, что нового сотрудника представили остальной команде, и что он чувствует себя желанным среди коллег. Это поможет ему понять свою роль и будет содействовать интеграции в группу.

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