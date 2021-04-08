Карантин заставляют спортсменов все чаще снимать смешные ролики, в которых они демонстрируют свои физические возможности. А мы этому, конечно же, рады. Ведь всегда интересно наблюдать за тем, как они бросают себе сумасшедшие вызовы и пытаются с ними справиться. На этот раз боец UFC сошелся на ринге со стронгменом. И это зрелище не для слабонервных.

В новом ролике чемпион UFC в легком весе Дастин Порье сошелся в бою с Брайаном Шоу. Бодибилдер стал его спарринг-партнером на тренировке по MMA в тренажерном зале. Смотри, поможет ли ловкость Дастина справиться с немаленьким Брайаном.

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Риски борьбы с сильнейшими мужчинами мира стали очевидными на прошлой неделе, когда стронгмен Эдди Холл отправил в воздух олимпийского гимнаста Нила Уилсона после того, как тот получил сильный удар в грудь.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Однако, на этой неделе мы имеем дело не с гимнастом, а бойцом UFC. Дастин Порье точно не будет напоминать перышко на ринге. По крайней мере, мы на это надеемся. Что касается его соперника, то Брайан Шоу – четырехкратный самый сильный человек в мире. Поэтому бой будет эффектным.

На бумаге это противостояние кажется странным. Рост Шоу – 202 сантиметра, а его вес – почти 200 килограммов. А относительно небольшой Порье весит 90 килограммов при росте 190 сантиметров. Однако, в отличие от Уилсона, Порье оказался одним из самых сильных бойцов UFC, который в свое время нокаутировал Конана МакГрегора.

На первой же минуте ролика Порье буквально учит Шоу боксировать. После этого они переходят к работе с матом. Шоу радостно предлагает ударить его как можно сильнее. Как ты уже понял, он никак на этот удар не отреагировал. Чего не скажешь о Порье, который улетел, когда это попытался сделать Шоу. Подозреваем, дальше будет жарко. Наконец-то они вдвоем приступают к работе. Гарантируем, чтобы тебе понравится этот сумасшедший спарринг.

"Я собираюсь посмотреть, смогу ли я сдвинуть его с места... Но я только что видел, как этот парень поднял гантель, которая весит столько же, сколько я", – говорит не без страха Порье.

Смотри, как боец ​​UFC сошелся в поединке со стронгменом:

В битве можно увидеть, как Порье использует свои навыки MMA, чтобы победить сильного Шоу. Мы просто боимся себе представить, что бы произошло, если бы такими же умениями владел стронгмен. Это была бы настоящая разрушительная машина. А тебе мы ни в коем случае не рекомендуем пытаться сделать что-то подобное. Разве ты тоже весишь 200 килограммов.