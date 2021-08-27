На своєму ютуб-каналі Метт приймає виклик з важкої атлетики від представниці олімпійської збірної Великої Британії Сари Девіс. Вона підняла 127 кілограмів у поштовху та посіла 5 місце у своїй ваговій категорії у Токіо-2020. Ти вже готовий дізнатися, чи зуміє наш герой повторити її результат? Тоді гайда дивитися.

Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Олімпійська важкоатлетка кинула виклик бодибілдеру

Коли Сару Девіс спитали, чи думає вона, що Метт зможе вистояти в її сеансі важкої атлетики, вона нагадала йому, що у нього може бути недостатньо сили і навичок. Тож вона переконана, що потрібно буде починати з ледве не з нуля.

Нагадуємо про те, що подібні виклики можуть закінчитися травмами. Тож ми закликаємо не братися за їх виконання без нагляду професіонала збоку. Він, до слова, зможе тебе відмовити від чергової витівки.

"Коли хлопці пробують займатися конкретно важкою атлетикою, якщо у них вже є хороша база для тренувань у залі, вони більше борються з точки зору его", – акцентує вона.

Натомість у її випадку мовиться більше про техніку. Тож, переконана спортсменка, потрібно починати з легшої ваги, щоб поступово її нарощувати та сподіватися на кращі результати.

Сара починає тренувати Метта з допомогою невагомої перекладини. Усе для того, щоб він міг відпрацювати правильні схеми рухів для ривка. Вона настільки вражена формою нашого героя, що потім вони починають додавати диски, і після кількох помилок він може піднятися до максимального одного повторення з 84 кілограмами. Хоча і не з зовсім ідеальною технікою.

Дивися, як бодибілдер справляється з викликом від олімпійської важкоатлетки:

Потім Сара продовжує тренувати Метта. Цього разу акцент робиться саме на поштовху. Наш герой плавно і впевнено йде до своєї мети, поки не намагається виштовхнути 115 кілограмів. Але він визнає, що надзвичайно сильно втомився.

"Дійшло до того, що я боюся мати таку значну вагу над головою", – зізнається він.

Тобі сподобається Місяць тренувань заради одного руху: фітнес-блогер кинув собі божевільний виклик

Тож, у результаті він не може досягнути цього максимуму. І його фінальний поштовх – 110 кілограмів. Але і це, ми переконані, дуже і дуже крутий результат. Хай там як, але ми нагадуємо, що намагатися відтворити щось подібне – не найкраща ідея!