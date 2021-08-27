На своєму ютуб-каналі Метт приймає виклик з важкої атлетики від представниці олімпійської збірної Великої Британії Сари Девіс. Вона підняла 127 кілограмів у поштовху та посіла 5 місце у своїй ваговій категорії у Токіо-2020. Ти вже готовий дізнатися, чи зуміє наш герой повторити її результат? Тоді гайда дивитися.
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Олімпійська важкоатлетка кинула виклик бодибілдеру
Коли Сару Девіс спитали, чи думає вона, що Метт зможе вистояти в її сеансі важкої атлетики, вона нагадала йому, що у нього може бути недостатньо сили і навичок. Тож вона переконана, що потрібно буде починати з ледве не з нуля.
"Коли хлопці пробують займатися конкретно важкою атлетикою, якщо у них вже є хороша база для тренувань у залі, вони більше борються з точки зору его", – акцентує вона.
Натомість у її випадку мовиться більше про техніку. Тож, переконана спортсменка, потрібно починати з легшої ваги, щоб поступово її нарощувати та сподіватися на кращі результати.
Сара починає тренувати Метта з допомогою невагомої перекладини. Усе для того, щоб він міг відпрацювати правильні схеми рухів для ривка. Вона настільки вражена формою нашого героя, що потім вони починають додавати диски, і після кількох помилок він може піднятися до максимального одного повторення з 84 кілограмами. Хоча і не з зовсім ідеальною технікою.
Дивися, як бодибілдер справляється з викликом від олімпійської важкоатлетки:
Потім Сара продовжує тренувати Метта. Цього разу акцент робиться саме на поштовху. Наш герой плавно і впевнено йде до своєї мети, поки не намагається виштовхнути 115 кілограмів. Але він визнає, що надзвичайно сильно втомився.
"Дійшло до того, що я боюся мати таку значну вагу над головою", – зізнається він.
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Тож, у результаті він не може досягнути цього максимуму. І його фінальний поштовх – 110 кілограмів. Але і це, ми переконані, дуже і дуже крутий результат. Хай там як, але ми нагадуємо, що намагатися відтворити щось подібне – не найкраща ідея!