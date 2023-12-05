Более того, он даже получил похвалу за свою "удивительную" преданность делу. Человек, имя которого не называют, потратил 1380 фунтов стерлингов (около 64 тысяч гривен) и около 60 часов на процесс в экзаменационном центре в Реддиче.

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Установил рекорд

Заметим, что ему удалось побить рекорд в Великобритании. До него другой ученик в Халле не прошел 57 тестов, еще другой в Гилдфорде – 55, а водитель в Танбридж-Уэллсе не справился с экзаменом 53 раза.

В автошколе говорят, что нервы всегда играют определенную роль, но "повторение – это ключ к успеху".

Данные Агентства стандартов для водителей и транспортных средств (DVSA) касаются водителей-курсантов, сдавших экзамены в первой половине 2023 года. Каждая попытка по теории стоит 23 фунта стерлингов и занимает около часа.

Камилла Бениц, управляющий директор автошколы AA Driving School, запустившая приложение, помогающее ученикам подготовиться к экзамену, сказала: "Несомненно, это сложный экзамен, и приверженность этих учеников к его сданию поражает".

"Довольно легко недооценить теоретический тест", – подчеркнула она, отмечая важность повторения.



Настойчивость позволила мужчине получить права / Фото senivpetro

По данным Министерства транспорта, процент успешной сдачи теоретического экзамена упал с 65% в 2007 – 2008 финансовом году до 44% в 2022 – 2023 годах.

Это не особо неудачное время для учащихся. Еще в 2012 году обнаружили, что 28-летний парень 92 раза провалил свой теоретический тест на бампер.

Заметим, что ученики должны сдать теорию, прежде чем они смогут записаться на практический экзамен по вождению в Великобритании. Теоретический экзамен состоит из 50 вопросов с несколькими вариантами ответов, проверяющие знания кандидатами Кодекса дорожного движения и инструкций по навыкам вождения, на которые нужно дать не менее 43 правильных ответов.

После этого следует тест на восприятие опасности, охватывающий 14 видеороликов с ситуациями, связанными с вождением.

Обратим внимание, что с 22 ноября украинцы получили возможность сдать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательной учебы в автошколе. Соответствующее правительственное постановление, сообщали в Министерстве внутренних дел Украины, вступило в силу.

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Для самостоятельного сдачи теоретического экзамена необходимо: