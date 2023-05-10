Церемонія коронації короля Чарльза III відбулася у Вестмінстерському абатстві. Це був ексклюзивний захід, на який запросили лише близько 2 000 людей, серед яких були принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Гаррі, глава уряду Ріші Сунак, експрем'єри Ліз Трасс і Борис Джонсон.

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А далі коронаційна процесія Чарльза III повернулася до Букінгемського палацу, який є адміністративною резиденцією монарха Великої Британії. Там британський загал вперше побачив свого нового суверена.

Букінгемський палац: багатовікова історія та вишуканий смак

Палац назвали на честь першого герцога Букінгемського Джона Шеффілда, для якого цей маєток (спочатку це був маленький заміський будиночок) побудували у 1703 році. Приблизно півстоліття потому, у 1762, король Георг ІІІ придбав будівлю для королеви Шарлотти й перейменував її на "Будинок королеви".

Протягом наступних 75 років під керівництвом архітекторів Джона Неша та Едварда Блора будівля зазнала низки розширень, в результаті яких з'явилися три крила, що утворюють відкритий центральний двір.

в результаті яких з'явилися три крила, що утворюють відкритий центральний двір. Зі сходженням на престол королеви Вікторії Букінгемський – тепер вже – палац став офіційною резиденцією британської монархії (у 1837 році).

Протягом ХІХ і ХХ століть палац зазнав певних змін. Наприклад, у 1913 він отримав свій нинішній головний фасад, враховуючи й балкон, з якого королівська сім'я віддає честь. Оригінальний інтер'єр ХІХ (блискуче тинькування, інкрустоване блакитним і рожевим лазуритом) за Едуарда VII доповнено стилем Belle Époque у відтінках крему й золота.



Інтер'єр Букінгемського палацу виконано приблизно у таких тонах / Фото Cortesía

Сьогодні Букінгемський палац налічує 775 кімнат, серед яких 19 залів, 52 королівські та гостьові кімнати, 188 кімнат для персоналу, 92 офіси та 78 ванних. Усередині палацу – понад 15 тисяч дверей.

Перлина в короні: скільки коштує Букінгемський палац

Державні покої Букінгемського палацу – серед яких бальна зала 18 на 36,6 метра, вітальні та тронний зал із вишуканими предметами, які належать королівській родині – відкриті для відвідувачів щоліта.

Бальна зала є найбільшою кімнатою в палаці. Однак найпопулярнішою є кімната 1844 , де монарх приймає високих гостей. У палаці також є власне поштове та поліцейське відділення.

, де монарх приймає високих гостей. У палаці також є власне поштове та поліцейське відділення. Балкон Букінгемського палацу також надзвичайно популярний, оскільки монарх вітає звідти людей в особливих випадках. Цю традицію започаткувала королева Вікторія у 1851 році.

У стайнях палацу можна знайти багато королівських карет, серед яких Золота державна (використовують на коронації кожного монарха, починаючи з 1830-х) і Діамантова ювілейна державна (виготовили у 2012 на честь 60-річчя правління Єлизавети ІІ), помічені під час коронаційного параду Чарльза ІІІ.



Букінгемський палац – перлина в короні британських монархів / Фото unsplash@fellowferdi

Зверни увагу: Букінгемський палац є найціннішою власністю британської королівської сім'ї. Станом на 2023 рік її оцінюють у 4,9 мільярда американських доларів.