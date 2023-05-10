Церемония коронации короля Чарльза III состоялась в Вестминстерском аббатстве. Это было эксклюзивное мероприятие, на которое пригласили всего около 2 000 человек, среди которых были принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри, глава правительства Риши Сунак, экс-премьеры Лиз Трасс и Борис Джонсон.

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А дальше коронационная процессия Чарльза III вернулась в Букингемский дворец, который является административной резиденцией монарха Великобритании. Там британская общественность впервые лицезрела своего нового суверена.

Букингемский дворец: многовековая история и изысканный вкус

Дворец назвали в честь первого герцога Букингемского Джона Шеффилда, для которого это имение (сначала это было маленький загородный домик) построили в 1703 году. Спустя около полувека, в 1762, король Георг III приобрел здание для королевы Шарлотты и переименовал его в "Дом королевы".

В течение следующих 75 лет под руководством архитекторов Джона Нэша и Эдварда Блора здание подверглось ряду расширений, в результате которых появились три крыла, образующих открытый центральный двор.

в результате которых появились три крыла, образующих открытый центральный двор. С восхождением на престол королевы Виктории Букингемский – теперь уже – дворец стал официальной резиденцией британской монархии (в 1837 году).

На протяжении ХІХ и ХХ веков дворец претерпел определенные изменения. Например, в 1913 он получил свой нынешний главный фасад, учитывая и балкон, с которого королевская семья отдает честь. Оригинальный интерьер ХІХ (блестящая штукатурка, инкрустированная голубым и розовым лазуритом) при Эдуарде VII дополнена стилем Belle Époque в оттенках крема и золота.



Интерьер Букингемского дворца выполнен примерно в таких тонах / Фото Cortesía

Сегодня Букингемский дворец насчитывает 775 комнат, среди которых 19 залов, 52 королевских и гостевых комнат, 188 комнат для персонала, 92 офиса и 78 ванных. Внутри дворца – более 15 тысяч дверей.

Жемчужина в короне: сколько стоит Букингемский дворец

Государственные покои Букингемского дворца – среди которых бальный зал 18 на 36,6 метра, гостиная и тронный зал с изысканными предметами, принадлежащими королевской семье – открыты для посетителей каждое лето.

Бальный зал является самой большой комнатой во дворце. Однако самой популярной является комната 1844, где монарх принимает высоких гостей. Во дворце также есть собственное почтовое и полицейское отделения.

где монарх принимает высоких гостей. Во дворце также есть собственное почтовое и полицейское отделения. Балкон Букингемского дворца также очень популярен, поскольку монарх приветствует оттуда людей в особых случаях. Эту традицию основала королева Виктория в 1851 году.

В конюшнях дворца можно найти много королевских карет, среди которых Золотая государственная (используют на коронации каждого монарха, начиная с 1830-х) и Бриллиантовая юбилейная государственная (изготовили в 2012 в честь 60-летия правления Елизаветы II), замеченные во время коронационного парада Чарльза ІІІ.



Букингемский дворец – жемчужина в короне британских монархов / Фото unsplash@fellowferdi

Обрати внимание: Букингемский дворец является самой ценной собственностью британской королевской семьи. По состоянию на 2023 год, ее оценивают в 4,9 миллиарда американских долларов.