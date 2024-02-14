Что такое "Бутерброд Дракулы" и почему его так назвали

На самом деле этот "бутерброд" – это маленькая звезда, окруженная толстым диском пыли и газа. Но если смотреть на нее сбоку и прищуриться, она действительно напоминает бутерброд. Впрочем, это не единственная причина странного названия объекта.

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Похожий по форме объект заметили во Млечном Пути еще в 1985 году, его назвали "Гамбургер Гомеса". В 2008 его идентифицировали как молодую звезду за примерно 900 световых лет от нас.

"Чивито Дракулы" удивительно похож на "Гамбургер Гомеса". Он расположен на таком же расстоянии, примерно 980 световых лет от нас.

удивительно похож на "Гамбургер Гомеса". Он расположен на таком же расстоянии, примерно 980 световых лет от нас. И оба "блюда" одинаково ориентированы – так что диск пыли и газа прорезает свет звезды, как начинка в сэндвиче. А это дает нам новый взгляд на процесс звездообразования.

Такие объекты редки, и они могут представлять класс новорождённых звёзд, о которых мы знаем очень мало.

Ни "Чивито Дракулы", ни "Гамбургер Гомеса" не обитают в типичной среде для молодых звезд (звездных питомниках), богатой на материалы, из которых формируются новые звезды.

Скорее, они плавают в относительно пустом пространстве, не давая никаких подсказок, как появились на свет. Но теперь у ученых есть эти подсказки – как раз благодаря сходству этих двух объектов.

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Gomez's Hamburger, "Гамбургер Гомеса" / Фото NASA, Hubble



Dracula's Chivito, "Бутерброд Дракулы" / Фото с arXiv (2024)

Ученые определили, что "Бутерброд Дракулы" имеет центральную звезду, что является, вероятно, горячей звездой типа Гербига Ae, которая горит при температуре примерно 8000 градусов. Ее диск имеет радиус в 1650 астрономических единиц (то есть в 1650 раз больше расстояния от Земли до Солнца) и содержит вещество массой 0,2 Солнца.

Это довольно близко к свойствам "Гамбургера Гомеса", но у "чивито" есть кое-что дополнительное: две нити, выступающие из "булочки", которые исследователи сравнивают с клыками Дракулы.

выступающие из "булочки", которые исследователи сравнивают с клыками Дракулы. Эти нити указывают на рассеянную оболочку вокруг звезды, что в свою очередь намекает на крайне юный возраст самой звезды (звезды-дети, как правило, излучают мощные ветры и струи, которые сдувают излишки материала вокруг них).

Поэтому открытие "Бутерброда Дракулы" и сравнение его с "Гамбургером Гомеса" дает ученым новые возможности для изучения вертикальной структуры процесса звездообразования. Остается, однако, много вопросов о том, как эти звездные объекты оказались там совершенно одиноки.