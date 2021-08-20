Наталі Росер – одна з тих красунь, за якою дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже австралійська модель з величезним задоволенням епатує своїх підписників.

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Якщо раніше вона знялася повністю голою на фоні океану, то цього разу красуня показала фокус з купальником. Серія гарячих фото шалено сподобалася її підписникам. Про це свідчать десятки тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Красива";

"Люблю тебе, крихітко";

"Приголомшлива врода";

"Вау, у тебе розкішне тіло";

"Дуже мила";

"Неймовірний силует";

"Сексуальна краля".



Наталі Росер розбурхала мережу серією фото у купальнику / Фото з інстаграму Росер



На одному з фото купальник Росер вирішив "утекти" від моделі / Фото з інстаграму Росер



Гарячі кадри Наталі Росер однозначно заслуговують на увагу / Фото з інстаграму Росер

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Чарівна Наталі Росер однозначно заслуговує на твою увагу. Тож не полінуйся підписатися на австралійську модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!