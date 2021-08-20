Натали Росер – одна из тех красавиц, за которой очень приятно следить в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь австралийская модель с огромным удовольствием эпатирует своих подписчиков.
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Если раньше она снялась полностью обнаженной на фоне океана, то на этот раз красотка показала фокус с купальником. Серия горячих фото безумно понравилась ее подписчикам. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Красивая";
- "Люблю тебя, крошка";
- "Потрясающая красота";
- "Вау, у тебя роскошное тело";
- "Очень милая";
- "Невероятный силуэт";
- "Сексуальная красотка".
Натали Росер взбудоражила сеть серией фото в купальнике / Фото с инстаграма Росер
На одном из фото купальник Росер решил "уйти" от модели / Фото с инстаграма Росер
Горячие кадры Натали Росер однозначно заслуживают внимания / Фото с инстаграма Росер
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Обворожительная Натали Росер однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому не поленись подписаться на австралийскую модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!