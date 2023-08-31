Але не тільки, а ще й тому, що Індія стала першою країною, яка здійснила посадку на південному полюсі Місяця. Цікаво, що місія Чандраян-3 геть не самотня у своїх цілях.
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- Близько 2025 року в рамках місії Артеміда-3 НАСА планує вперше за 50 років посадити на Місяць людей, але ще до цього, у 2024, південний полюс Місяця має почати досліджувати полярний ровер американського космічного агентства Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).
- Також Китай з його процвітаючою космічною галуззю не залишиться осторонь місячного дійства на південному полюсі. Космічне агентство країни планує відправити туди місію з місяцеходом Чан'е-7 у 2026 році.
То чому ж такий інтерес країн саме до південного полюса Місяця?
Найцінніший товар південного полюса Місяця
Інтерес до південного полюса Місяця в основному зумовлений тим, що в цьому регіоні є вода у формі льоду. Вода, звичайно, необхідна для життя, яким ми його знаємо, але вона також має й інші застосування. Наприклад, може слугувати теплоносієм для обладнання і навіть забезпечувати ракетне паливо, особливо корисне для проміжної місії на Марс, яку колись запустять з Місяця.
Тобто коли космічні агентства почнуть замислюватися про наступну еру пілотованих космічних місій, можливість збирати воду на Місяці для пиття, охолодження обладнання або навіть розщеплення на водень і кисень для отримання повітря або палива – матиме величезну цінність.
Крім того, вода на Місяці має наукову цінність. Її можна буде використати як запис геологічної активності на Місяці, наприклад, місячних вулканів, і навіть як трекер ударів астероїдів.
Знімки південного полюса Місяця, зроблені під час спуску Чандраян-3 / Зображення ISRO
Вода виявлена по всій поверхні Місяця, та більшість сигналів про наявність водяного льоду надходить з полюсів. А на південному полюсі Сонце освітлює лише вершини, нижчі райони постійно оповиті тінню. Температура там може опускатися до мінус 250 градусів за Цельсієм – це холодніше, ніж на Плутоні. Тож це просто ідеальне місце для підтримки водяного льоду.
У 2008 космічний апарат Індії Чандраян-1 доставив на орбіту Місяця науковий інструмент НАСА "Мінералогічний картограф Місяця" (Moon Mineralological Mapper). Саме він виявив наявність водяного льоду всередині кратерів на південному полюсі Місяця. А у 2020 дані телескопа Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії НАСА (SOFIA) остаточно підтвердили перше однозначне виявлення води у тому місці.