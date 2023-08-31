Но не только, а еще и потому, что Индия стала первой страной, совершившей посадку на южном полюсе Луны. Интересно, что миссия Чандраян-3 совсем не одинока в своих целях.

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Около 2025 года в рамках миссии Артемида-3 НАСА планирует впервые за 50 лет посадить на Луну людей, но еще до этого, в 2024, южный полюс Луны должен начать исследовать полярный ровер американского космического агентства Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).

НАСА планирует впервые за 50 лет посадить на Луну людей, но еще до этого, в 2024, южный полюс Луны должен начать исследовать полярный ровер американского космического агентства Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER). Также Китай с его преуспевающей космической отраслью не останется в стороне от лунного действа на южном полюсе. Космическое агентство страны планирует отправить туда миссию с луноходом Чанъэ-7 в 2026 году.

Так почему же такой интерес стран именно к южному полюсу Луны?

Самый ценный товар южного полюса Луны

Интерес к южному полюсу Луны в основном обусловлен тем, что в этом регионе есть вода в форме льда. Вода, конечно, необходима для жизни, какой мы ее знаем, но она также имеет и другие применения. Например, может служить теплоносителем для оборудования и даже поставлять ракетное топливо, особенно полезное для промежуточной миссии на Марс, которую когда-то запустят с Луны.

То есть когда космические агентства начнут задумываться о следующей эре пилотируемых космических миссий, возможность собирать воду на Луне для питья, охлаждения оборудования или даже расщепления на водород и кислород для получения воздуха или топлива – будет иметь огромную ценность.

Кроме того, вода на Луне имеет научную ценность. Ее можно будет использовать в качестве записи геологической активности на Луне, например, лунных вулканов, а также в качестве трекера ударов астероидов.



Фото южного полюса Луны, сделанные во время спуска Чандраян-3 / Изображение ISRO

Вода обнаружена по всей поверхности Луны, но большинство сигналов о наличии водяного льда поступает с полюсов. А на южном полюсе Солнце освещает только вершины, низшие районы постоянно окутаны тенью. Температура там может опускаться до минус 250 градусов Цельсия – это холоднее, чем на Плутоне. Так что это просто идеальное место для поддержания водяного льда.

В 2008 космический аппарат Индии Чандраян-1 доставил на орбиту Луны научный инструмент НАСА "Минералогический картограф Луны" (Moon Mineralological Mapper). Именно он нашел наличие водяного льда внутри кратеров на южном полюсе Луны. А в 2020 году данные телескопа Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии НАСА (SOFIA) окончательно подтвердили первое однозначное обнаружение воды в этом месте.

К слову: по самым скромным подсчетам ученых, оба лунных полюса содержат более 600 миллионов тонн водяного льда. Этого достаточно, чтобы заполнить около 240 тысяч бассейнов олимпийского размера.