Но не только, а еще и потому, что Индия стала первой страной, совершившей посадку на южном полюсе Луны. Интересно, что миссия Чандраян-3 совсем не одинока в своих целях.
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- Около 2025 года в рамках миссии Артемида-3 НАСА планирует впервые за 50 лет посадить на Луну людей, но еще до этого, в 2024, южный полюс Луны должен начать исследовать полярный ровер американского космического агентства Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER).
- Также Китай с его преуспевающей космической отраслью не останется в стороне от лунного действа на южном полюсе. Космическое агентство страны планирует отправить туда миссию с луноходом Чанъэ-7 в 2026 году.
Так почему же такой интерес стран именно к южному полюсу Луны?
Самый ценный товар южного полюса Луны
Интерес к южному полюсу Луны в основном обусловлен тем, что в этом регионе есть вода в форме льда. Вода, конечно, необходима для жизни, какой мы ее знаем, но она также имеет и другие применения. Например, может служить теплоносителем для оборудования и даже поставлять ракетное топливо, особенно полезное для промежуточной миссии на Марс, которую когда-то запустят с Луны.
То есть когда космические агентства начнут задумываться о следующей эре пилотируемых космических миссий, возможность собирать воду на Луне для питья, охлаждения оборудования или даже расщепления на водород и кислород для получения воздуха или топлива – будет иметь огромную ценность.
Кроме того, вода на Луне имеет научную ценность. Ее можно будет использовать в качестве записи геологической активности на Луне, например, лунных вулканов, а также в качестве трекера ударов астероидов.
Фото южного полюса Луны, сделанные во время спуска Чандраян-3 / Изображение ISRO
Вода обнаружена по всей поверхности Луны, но большинство сигналов о наличии водяного льда поступает с полюсов. А на южном полюсе Солнце освещает только вершины, низшие районы постоянно окутаны тенью. Температура там может опускаться до минус 250 градусов Цельсия – это холоднее, чем на Плутоне. Так что это просто идеальное место для поддержания водяного льда.
В 2008 космический аппарат Индии Чандраян-1 доставил на орбиту Луны научный инструмент НАСА "Минералогический картограф Луны" (Moon Mineralological Mapper). Именно он нашел наличие водяного льда внутри кратеров на южном полюсе Луны. А в 2020 году данные телескопа Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии НАСА (SOFIA) окончательно подтвердили первое однозначное обнаружение воды в этом месте.