Найцікавіші із зауважень ми зібрали на Men 24. Щоб ти, коли заходиш до нового закладу, міг визначити, хороший він чи поганий, а, може, варто придивитися ретельніше, щоб зрозуміти.

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Ось червоні прапорці, які підказують: це не вартий уваги заклад

Коли бармен зачерпує лід склянкою. У такому випадку є ризик, що скло розколеться і зробить лід небезпечним.

Якщо розливне пиво має неприємний смак, порівняно з пивом у банці. Це означає, що бар не обслуговує належно свою систему розливного пива, в лініях ростуть дріжджі та бактерії.

Якщо у закладі нарізають фрукти для напоїв на барі. Насправді їх мають брати з контейнера з готовими фруктами з кухні.

Якщо ти не бачиш, як готують напій – можливо, в закладі замінюють хороший алкоголь на дешевший або зменшують кількість алкоголю.

Коли Cosmo роблять криваво-червоним, а Old Fashioned – з соком лайма.

Якщо бармен торкається носика крана склянкою, з якої щойно пили. Це антигігієнічно.

Якщо барна стійка брудна або має розводи, бо її витерли брудною ганчіркою.

Якщо ти ніколи не бачиш одне й те саме обличчя двічі, коли заходиш до бару (плинність кадрів).

Обрати гідний заклад для себе – непроста задача, тож ось тобі кілька фахових порад / Фото drobotdean@freepik