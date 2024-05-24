Самые интересные из замечаний мы собрали на Men 24. Чтобы ты, когда заходишь в новое заведение, мог определить, хорошее оно или плохое, а, может, стоит присмотреться тщательнее, чтобы понять.

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Вот красные флажки, которые подсказывают: это не стоящее заведение

Когда бармен зачерпывает лед стаканом. В таком случае есть риск, что стекло расколется и сделает лед опасным.

Если разливное пиво имеет неприятный вкус, по сравнению с пивом в банке. Это означает, что бар не обслуживает должным образом свою систему разливного пива, в линиях растут дрожжи и бактерии.

Если в заведении нарезают фрукты для напитков на баре. На самом деле их должны брать из контейнера с готовыми фруктами с кухни.

Если ты не видишь, как готовят напиток – возможно, в заведении заменяют хороший алкоголь на более дешевый или уменьшают количество алкоголя.

Когда Cosmo делают кроваво-красным, а Old Fashioned – с соком лайма.

Если бармен касается носика крана стаканом, из которого только что пили. Это антигигиенично.

Если барная стойка грязная или на ней разводы, потому что ее вытерли грязной тряпкой.

Если ты никогда не видишь одно и то же лицо дважды, когда заходишь в бар (текучесть кадров).

Выбрать достойное заведение для себя – непростая задача, поэтому вот тебе несколько профессиональных советов / Фото drobotdean@freepik