Самые интересные из замечаний мы собрали на Men 24. Чтобы ты, когда заходишь в новое заведение, мог определить, хорошее оно или плохое, а, может, стоит присмотреться тщательнее, чтобы понять.
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Вот красные флажки, которые подсказывают: это не стоящее заведение
- Когда бармен зачерпывает лед стаканом. В таком случае есть риск, что стекло расколется и сделает лед опасным.
- Если разливное пиво имеет неприятный вкус, по сравнению с пивом в банке. Это означает, что бар не обслуживает должным образом свою систему разливного пива, в линиях растут дрожжи и бактерии.
- Если в заведении нарезают фрукты для напитков на баре. На самом деле их должны брать из контейнера с готовыми фруктами с кухни.
- Если ты не видишь, как готовят напиток – возможно, в заведении заменяют хороший алкоголь на более дешевый или уменьшают количество алкоголя.
- Когда Cosmo делают кроваво-красным, а Old Fashioned – с соком лайма.
- Если бармен касается носика крана стаканом, из которого только что пили. Это антигигиенично.
- Если барная стойка грязная или на ней разводы, потому что ее вытерли грязной тряпкой.
- Если ты никогда не видишь одно и то же лицо дважды, когда заходишь в бар (текучесть кадров).
Выбрать достойное заведение для себя – непростая задача, поэтому вот тебе несколько профессиональных советов / Фото drobotdean@freepik
- Если бармен одновременно является официантом в ресторане. Такое заведение не стоит твоего времени и денег.
- Если бармен постоянно повторяет, что не знает, как приготовить заказанные напитки, или навязывает посетителям одни и те же напитки.
- Если ванна со льдом невероятно большая или глубокая. Хотя бы спроси, когда ее в последний раз опорожняли и чистили. Потому что обычно их не опорожняют, а просто набрасывают сверху больше льда.
- Если у тебя спрашивают, хочешь ты коктейль со льдом или безо льда.
- Если есть кислый запах или запах дезинфектантов.
- Если грязная стеклянная посуда повсюду, а бармены выясняют отношения с коллегами больше, чем заботятся о гостях.
- Липкий барный столик.
- Большое количество плодовых мушек.
- Больной официант.
- Если персонал берет чистые стаканы за верхнюю часть для подачи.