Ми мусимо тебе засмутити, але цього категорично не слід робити. У деяких випадках ти можеш образити свою партнерку. А в деяких – ризикувати здоров'ям. Тож гайда розбиратися, які сцени з порно не варто відтворювати у реальному житті.

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1. Відсутність прелюдії

Про що мовиться: порноактор відразу ж здійснює проникнення без жодної прелюдії.

Чому це популярно у порно? Порно – візуальний засіб, а це означає, що те, що показують глядачеві, важливіше, ніж те, що відчувають виконавці. Тож часто у порно демонструють відразу ж проникнення без прелюдії. Воно й не дивно, адже статистика переглядів свідчить, що такі ролики дивляться хвилин 5 – 10.



Хороший секс складно уявити без прелюдії / Фото We-Vibe Toys

В, так би мовити, екстрених випадках ви можете займатися сексом без прелюдій. Але не варто робити цього на постійній основі. У такому випадку вкрай низькі шанси, що вона досягне оргазму або й узагалі отримуватиме той спектр задоволення.

2. Глибокий мінет

Що це таке: порноактор енергійно штовхає свого ерегованого прутня у рот партнерки.

Чому це популярно у порно? Тому що часто порно – це про інтенсивність та домінування. М'який, повільний, романтичний секс відходить на другий план, ніж потужний, агресивний.

Якщо твоя партнерка не проти поекспериментувати, то ви можете спробувати. Якщо ж ти просто спробуєш силою втиснути їй у горлянку свого прутня, то можеш забути про довіру й узагалі оральний секс з нею. Це гидко, не роби так!

3. Анал без підготовки

Що це таке: порноактор анально проникає у партнерку без попередження, лубриканту або просто обговорення цього моменту.

Чому це популярно у порно? Секс – пристрасть. І порно може бути неймовірним у відображенні краси двох людей, які в моменті повністю божеволіють від тіл одне одного. Анальний секс, який часто є табуйованим, у цьому випадку стає демонстрацією шаленого бажання.

Чому цьому не місце у реальному житті? На відміну від порно, у реальному житті анальний секс – дещо складна пропозиція. Він може бути гарячим. Але він може також бути болісним. Тож без попередньої підготовки та відчуття партнерки не варто відразу ж влітати в неї у цій позиції.

4. Після аналу орал

Що це таке: популярна сцена, в якій порноактор витягає свій член з анального проходу партнерки та засовує їй до рота.

Чому це популярно в порно? Це такий собі прийом крутого та гарячого сексу. Коли ніхто не замислюється ні над чим. Усе гаряче, трохи з вкрапленням тваринних інстинктів.

Чому цього не має бути у реальному житті? На відміну від порно, секс у реальному житті не має моментів, коли режисер ставить на паузу зйомку. Після анального сексу обов'язково потрібно помити свій член. І лише після цього можна говорити про оральний. В інакшому випадку високі шанси занести якусь інфекцію.



Після анального сексу варто прийняти душ / Фото Victor Furtuna

5. Ляпас прутнем по обличчю

Що це таке: порноактор б'є своїм ерегованим членом партнерку по обличчю під час орального сексу.

Чому це популярно? Це ще один спосіб зробити оральний секс динамічнішим під час зйомки. А ще це демонстрація того, хто в цій ситуації керує процесом. У реальному житті це має мало спільного з чимось гарячим.

Якщо ти хочеш спробувати щось подібне, спитай партнерку, чи влаштовує її це. Чи не почуватиметься вона приниженою. Пам'ятай, що ви удвох отримуєте задоволення від сексу. Тож, думаємо, не варто тягати у ліжко все, що ти побачив у порно.

6. Еякуляція на обличчя

Що це таке: порноактор еякулює своїй партнерці на обличчя.

Чому це популярно у порно? Режисери повинні показати глядачеві все максимально яскраво та прямо. Еякуляція всередину партнерки невидима. Натомість видовищний, ледь не феєрверк, їй на обличчя – інша справа.

Чому це не зовсім доречно в реальному житті? Сперма липка, гаряча та солона. А ще вона, у залежності від ситуації, може вилітати з чималенькою швидкістю. Щонайменше можна травмувати їй око. А ще не варто забувати про те, що вона змивається з певними труднощами. Якщо ти заллєш їй волосся, вона явно тобі не подякує за це.

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Не все, що нам показують у порно, настільки ж класне у реальному житті. Ми б рекомендували узагалі не намагатися порівнювати побачене з тим, що ви робите у спальні, чи куди б вас не занесло. Займайтеся сексом, пізнавайте один одного, насолоджуйтеся один одним. А все решта вас нехай не турбує.