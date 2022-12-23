Тож ось тобі 7 порад, як провести найчарівніший час у найменшому просторі. І, так, це ми про фантастичний секс в авто.

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BGM – фонова музика

Заповни салон автомобіля чуттєвою атмосферою. Замість балад або жвавої музики краще заздалегідь постав музику, яка підходить для сексу в машині. У ютубі можеш знайти чудові добірки на кшталт "музика для флірту" або "романтична прогулянка". Навіть невеликий звук зробить обтяжливий маленький простір набагато комфортнішим.

Safety – безпека

Просто зупини автомобіль у безпечному місці. Якщо не можеш вимкнути двигун, бо потрібен кондиціонер чи обігрівач, постав авто в режим паркування.

Ймовірність низька, але нещасні випадки трапляються – можна ненароком штовхнути коробку передач під час сексу на передньому сидінні. Тож краще таки припаркуй автомобіль на порожній стоянці або схилі, щоб бути готовим до несподіванок.

Ще важливе: якщо ви займаєтеся сексом на водійському сидінні, слід уникати сигналів. Різкий звук просто зруйнує атмосферу.

Rainy day – дощовий день

Секст в авто може бути порушенням "публічної пристойності" – залежно від умов і обставин. Отже – секс повинен бути непомітним. Дощові дні вигідні тим, що людей на вулицях мало. А якщо поруч і є перехожі, то парасольки та краплі дощу закриватимуть їм огляд. До того ж шум дощу додасть смаку атмосфері в авто.



Хочеш ідеального сексу в авто? Прислухайся до цих порад / Фото freepik

Space – простір

В авто – обмежений простір, тому потрібно використовувати його ефективно. Варто прямо запропонувати секс на задньому сидінні. А якщо це не підходить, то знайди спосіб скористатися переднім сидінням. Наприклад, можна відкинути переднє пасажирське сидіння максимально назад або взагалі перемістити його.

Pants and shoes – штани та взуття

Секс в авто майже завжди означає обмежені рухи. Труднощі з розгинаннями або згинаннями ніг.

А тепер уяви, що вам доводиться знімати вузькі джинси на сидінні автомобіля, вже заплутавшись у коханні. Шорти, тренувальні штани, крокси – ось що потрібно. Штани та взуття, які легко вдягати та знімати.

Звісно, автомобільний секс часом трапляється раптово, як злива в Карпатах. Що ж, коли атмосфера нагрівається, варто бодай заздалегідь розв’язати один – два ґудзики на штанях.

Pose – поза

У вузькому салоні вибір поз обмежений, з одного боку. З іншого, нагода сексу в авто може стати способом відкрити для себе інші пози, ніж зазвичай. Грайте у сексуальний тетріс, аби знайти правильну позу для вас обох. Не соромтеся пробувати й змінювати, щоб зрештою дійти до ідеалу.

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Alarming suitcase – тривожна валізка

Не можна підготувати все до сексу в машині, якщо заздалегідь не знаєш, коли і як воно буде. Але мінімальні приготування просто необхідні: презервативи, серветки в індивідуальній упаковці, вологі серветки та поліетиленові пакети для утилізації сміття, ба навіть ковдра. І все це, скажімо, покласти в невеликий мішечок під дверима водія або під сидінням.