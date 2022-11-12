Ми пройдемося кількома рисами, які відрізняють мрійників від виконавців. Тих, які якісно виділяють людей, здатних досягнути успіху. Прокачуй їх, щоб стати кращою версією себе вчорашнього.

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На цих рисах зробив акцент американський інвестор і філантроп Воррен Баффет. Гайда ознайомлюватися з ними, щоб знати, що варто змінити у собі.

1. Вибирай друзів з розумом

Ви рухатиметеся у напрямку людей, з якими ви спілкуєтеся,

– сказав Баффет під час спілкування зі студентами.

Тому важливо спілкуватися з тими, хто кращий за тебе. Друзі, які у тебе є, формуватимуть тебе упродовж життя. Тож заведи собі хороших друзів, збережи їх на все життя. Найголовніше, щоб це були ті, хто захоплює та надихає тебе.



Оточуй себе людьми, з якими ти ростеш і розвиваєшся / Фото marymarkevich

2. Лягай спати рано

Другий вибір Баффета – лягати спати з кожним днем раніше.

Так накопичуються знання. Як складні відсотки. Кожного дня потрібно прагнути пізнати щось нове,

– додав він.

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3. Удосконалюй навички спілкування

Баффет також рекомендує покращити комунікативні навички.

Найважливіша інвестиція, яку ви можете зробити, – у себе,

– підкреслив філантроп.

Він назвав спосіб, який може на 50% покращити тебе. Мовиться про прокачування письмових і усних навичок. Будь красномовним і потурбуйся про свою грамотність та словниковий запас. Це однозначно позитивно вплине на твій успіх.



Красномовство позитивно впливає на твоє життя / Фото lookstudio

4. Умій говорити "НІ!"

За словами Баффета, справді успішні люди кажуть "Ні" майже всьому. Спростивши своє життя та позбавивши його від неважливих речей, ти зможеш сказати "Так" речам, які дійсно мають значення. Єдине питання, яке залишається, який вибір ти зробиш.

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Пам'ятай, що ти сам стоїш за штурвалом власного життя. Тож бери за нього відповідальність. Працюй над собою та досягай успіху у тому, за що ти берешся. У тебе все вийде!