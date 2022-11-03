На думку експертів, цей підхід може стати справжнім ключем до підвищення твоєї продуктивності. Дійсно, цей метод популяризував Кел Ньюпорт, професор інформатики Джорджтаунського університету у книзі "Глибока робота".

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У ній автор розкриває секрети та поради, які допомагають підвищити продуктивність. Сам цей термін протиставляється так званій "неглибокій роботі", яка полягає в тому, щоб змушувати себе та інших вірити в те, що ти – ефективний.

У чому суть "глибокої роботи"

Конкретно метод "Глибокої роботи" полягає в тому, щоб поставити себе в умови максимальної концентрації:

вимкни телефон;

закрий зайві вкладки, які можуть відволікати;

ізолюй себе, щоб бути у своєрідній бульбашці.

"Глибока робота" має стати станом абсолютної концентрації, який доводить твої когнітивні здібності до межі. Секрет полягатиме у тому, щоб працювати та закривати завдання за короткий проміжок часу.



Тобі потрібно максимально зосередитися на виконанні роботи / Фото drobotdean

За словами Кела Ньюпорта, двох проміжків по 2 години на день має бути достатньо, щоб виконувати свою роботу належним чином. Зауваж, що мовиться про 4 години скрупульозної роботи. Усі зустрічі, презентації або інші робочі моменти у ці 4 години не входять. Це щоб ти собі не думав, що ми тут активно педалимо на питанні 4-годинного робочого дня.

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Мета методу "глибокої роботи" проста: все, що тобі потрібно зробити, це максимізувати свої здібності. Слід структурувати свій день з перервами, щоб поєднати продуктивну роботу та моменти відпочинку.

Це можна порівняти з HIIT-тренуваннями. Результати переконливіші, коли ти докладаєш інтенсивних зусиль упродовж короткого проміжку часу. Працюй краще, але завзятіше!