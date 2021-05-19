А головне – вони покликані допомогти краще зрозуміти себе. От поглянь на зображення нижче. Кого ти побачив першим?

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Чиє обличчя

Якщо ти спочатку побачив чоловіче обличчя

Скоріш за все, тебе зараз турбують особисті стосунки з іншими чоловіками – колегами, товаришами по спортзалу, або й близькими друзями.

Ти занадто сильно переймаєшся тим, що вони про тебе думають.

Якщо ти одразу побачив жіноче обличчя

Найімовірніше, зараз ти перебуваєш у процесі пошуку партнерки, з якою хотів би крокувати поруч по життю (бодай якийсь час).

Але подумай щодо того, чи не занадто ти цим стурбований – можливо, варто дати час, аби все сталося природньо.

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Перевір і її

До слова, цією картинкою ти можеш протестувати й свою потенційну партнерку: покажи їй ы спитай, що вона побачила там передовсім.

Якщо вона побачить обличчя чоловіка – значить, шукає романтичного або сексуального (хоча чому "або"?) партнера.

– значить, шукає романтичного або сексуального (хоча чому "або"?) партнера. Якщо ж побачить жіноче обличчя... Це означає, що вона є сильною і впевненою в собі особистістю.

Подумай – можливо, саме така тобі й потрібна ;)