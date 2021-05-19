А главное – они призваны помочь лучше понять себя. Вот посмотри на изображение ниже. Кого ты увидел первым?

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Чье лицо

Если ты сначала увидел мужское лицо

Скорее всего, тебя сейчас беспокоят личные отношения с другими мужчинами – коллегами, товарищами по спортзалу, или близкими друзьями.

Ты слишком сильно проникаешься тем, что они о тебе думают.

Если ты сразу увидел женское лицо

Скорее всего, сейчас ты находишься в процессе поиска партнерши, с которой хотел бы шагать рядом по жизни (хотя бы некоторое время).

Но подумай о том, не слишком ли ты из-за этого переживаешь – возможно, стоит дать время, чтобы все произошло естественным путем .

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Проверь и ее

К слову, этой картинкой ты можешь протестировать и свою потенциальную партнершу: покажи ей и спроси, что она увидела там прежде всего.

Если она увидит лицо мужчины – значит, ищет романтического или сексуального (хотя почему "или"?) партнера.

Если же увидит женское лицо... Это значит, что она является сильной и уверенной в себе личностью.