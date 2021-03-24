Цікава логічна головоломка про човен із гирею і ванну (майже як в Архімеда). Для її розв'язання вкрай потрібні бодай знання початкової школи, але краще – відкритий розум.

Отже: у тебе є ванна (велика, навіть дуже), а у ванній плаває човник. Човник невеликий, у порівнянні з ванною, але достатньо великий, аби вмістити гирю.

До теми Куди зникли гроші: цікава головоломка на увагу, логіку і вміння рахувати

Задача про човен і гирю

Умови

Уяви, що ти плаваєш у своїй ванні, біля свого човника, і раптом тобі стало цікаво ось що:

А наскільки підніметься рівень води, якщо опустити в неї гирю?

І наскільки підніметься рівень води, якщо гирю опустити не у воду, а покласти в човен?

Тож питання задачі можна сформулювати так: що підніме рівень води вище – гиря в воді або гиря в човні.

А поки думаєш над розв'язанням, згадай – приблизно так зробив один зі своїх винаходів сам Архімед! І це, можливо, допоможе тобі заволати: "Еврика!"



Архімед усвідомив принцип витіснення саме у ванні – за легендою, звісно / Фото proyectosandia

Відповідь

Воду витісняє не вага предмета, а занурений у воду об'єм. А тепер магія (тобто – фізика):

Гиря важка, але порівняно компактна. Тож і витіснить воду відповідно до свого невеликого об'єму.

Але от човен – легкий і об'ємний (аби міг триматися на воді). Якщо у нього покласти гирю, човен поважчає і зануриться – і так витіснить води за своїм об'ємом (тобто, більше, ніж сама гиря).

Тож відповідь проста й очевидна: гиря у човні підніме більше води, ніж сама.

І ще цікавого Чия зебра: все про популярну загадку Ейнштейна та відповідь на неї