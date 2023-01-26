Згідно з дослідженням 2022 року, є певні якості та навички, які, щойно ти їх опануєш, можуть допомогти тобі піти значно далі. І в цьому списку м'які навички розташовані у верхній частині. Тож можна вважати їх ключовими.

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Слід розуміти, що відповідні навички не лише допоможуть тобі отримати роботу мрії. Вони також посприяють тому, щоб ти міг досягнути кар'єрного росту та бути успішним у будь-якій справі, за яку б ти не брався. Тож у тебе є всі шанси стати найкращим лідером, який надихатиме інших.

Що таке м'які навички?

Перше, що тобі слід знати, це те, що існують технічні навички та м'які навички. Останні складаються з соціальних навичок, комунікації, критичного мислення, емоційного інтелекту та багатьох інших речей. Вони допомагають працювати та краще взаємодіяти з іншими.

Обидва типи навичок можна опанувати. Але особливо важливо працювати над м'якими. Саме вони допоможуть бути продуктивнішим, ефективнішим і краще ставитися до роботи та колег.

Варте уваги! На думку експертів, саме м'які навички приведуть тебе до успіху.

Брюс Тулган, автор книги "Мистецтво бути незамінним на роботі", писав про навички м'якого спілкування. Він назвав три, які варто вважати надзвичайно важливими інструментами. З їхньою допомогою ти можеш стати значно успішнішим. І мовиться про...

Професіоналізм

За словами Тулгана, ця соціальна навичка допомагає зрозуміти, як те, що ти робиш або припиняєш робити, впливає на інших людей навколо тебе. Передовсім мовиться про робоче середовище.



Будь професіоналом в тому, чим займаєшся / Фото ijeab

Навички професіоналізму охоплюють ставлення, здатність оцінювати себе, вміння адекватно спілкуватися з іншими, здатність нести відповідальність за свою роботу та роботу людей, які тобі близькі.

Критичне мислення

Тулган каже, що мова йде про те, щоб не залишатися наодинці зі знаннями. А про те, щоб зрозуміти, "як ти думаєш про те, що ти робиш", щоб ти міг зберігати відкритий розум і знаходити різні розв'язання проблем, які виникають.

Критичне мислення необхідне для усунення проблем. Для того, щоб мати можливість ухвалювати кращі рішення, а також для того, щоб продовжувати вчитися та розвиватися з часом.

Командна робота

Це, мабуть, найважливіша навичка, адже навіть якщо ти керівник, тобі потрібні інші люди. Тож тобі знадобиться також хороша команда для досягнення цілей.



Важливо вміти працювати в команді / Фото jcomp

Це означає вміти делегувати, брати на себе відповідальність за власну частину роботи, вміти вислуховувати ідеї, пропозиції та проблеми інших. Також ти повинен розуміти, що те, що роблять одні, також впливає на інших. Погана робота в команді може стати причиною створення токсичного середовища. А це вкрай негативно впливає на робочий процес.

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Прокачай ці три м'які навички. Вони допоможуть тобі не лише побудувати кар'єру своєї мрії. З їхньою допомогою ти зможеш також рости та розвиватися. Ба більше, стати ідеальним лідером, який вестиме за собою інших.