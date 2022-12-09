Особливо, якщо врахувати той факт, що деякі продукти допоможуть тобі спалювати калорії. Розповімо, на що краще налягти, а від чого узагалі відмовитися.

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Чого не варто їсти на сніданок

Печиво, пакетовані соки, булочки, пластівці. Усім цим ти точно снідав, зізнайся. Гаразд, ці продукти дійсно можуть подарувати тобі енергію. Але це буде короткостроковий заряд.

Якщо ж віддати перевагу іншим продуктам, то можна бути не лише ситим. У тебе будуть ще й високі шанси спалити максимум калорій. Їж і спостерігай, як зайвий жир покидатиме твоє тіло.

Які продукти спалюють жир

За словами дієтологині Джанет Коулман, існує 5 продуктів, які варто додати до свого сніданку. Вони допоможуть тобі спалити зайвий жир. А ще забезпечать тебе енергією на весь день.

Передовсім мовиться про овес, але сплющений. Його розчинна клітковина не лише допоможе знизити рівень цукру у крові. Овес ще й знижує рівень холестерину та піклується про наш мозок. Крім того, зменшує кількість черевного жиру.

До вівсянки ти можеш додати ягоди. Вони також містять клітковину, яка зберігає відчуття ситості. А ще ягоди зменшують бажання їсти цукор. Доповненням також може стати йогурт. Він містить багато білка та дозволяє також якомога довше залишатися ситим. Мовиться про грецький йогурт без жодних підсолоджувачів.



Вівсянка дозволить надовго зберігати відчуття ситості / Фото freepik

Якщо ж вівсянка тобі не до вподоби, то можна віддати перевагу іншим продуктам на сніданок. Це може бути, наприклад, лосось з яйцем, а також та ж порція фруктів, якою ти завершиш трапезу.

Експертка рекомендує обирати свіжі фрукти замість соків. Це дозволить підтримувати глікемічний індекс. Крім того, ти зможеш отримувати максимум користі від кожного плоду.

Можна також додати до ранкової трапези філіжанку кави. Але бажано, щоб вона була чорною, без цукру та молока. Таким чином можна буде отримати максимум користі від цього напою.



Можна зранку дозволити собі чашку кави / Фото Drazen Zigic

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