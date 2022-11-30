Якщо ж ти хочеш прокачати свій мозок і не страждати від проблем з пам'яттю, то тобі слід не лише займатися спортом. Варто також додати до свого раціону певні продукти. Причому їсти їх не коли-небудь, а саме зранку.

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Їжа – це не лише про ситість

Доктор Остін Перлмуттер написав, що починаючи свій день з поганого сніданку, ти можеш "сприяти підвищеному ризику розвитку розладів мозку та настрою". Крім того, це може заважати підготувати свій мозок до діяльності.

Сенс їжі полягає не лише в тому, щоб відчувати ситість або насолоду. А й у розумінні того, що їжа – паливо. І що кожен інгредієнт впливає на тебе по-різному, тому важливо їх вибирати з розумом.



Їжа – паливо, яким ти заряджаєш свій організм / Фото Drazen Zigic

За даними Гарварду, є продукти, які дійсно покращують роботу твого мозку. І Перлмуттер каже, що коли справа доходить до сніданку, слід врахувати кілька речей.

З чого має складатися сніданок

Експерт каже, що тобі слід триматися якомога далі від каш і солодкого хліба. Натомість ідеальний сніданок для міцного здоров'я та користі для мозку повинен містити три ключові елементи: здорові жири, білки та клітковину.

Тож можна починати свій день з:

грецького йогурту та яєць (високий вміст білка);

оливкової олії (джерело здорового жиру, яке вважають суперпродуктом і яке позитивно впливає на пам'ять, тіло та м'язи);

бобові й овочі (джерела клітковини, яка допомагає регулювати здоров'я кишківника та контролювати запалення).

Якщо ж ти прагнеш додати вуглеводів, то вони обов'язково мають бути цільнозерновими. Натомість продуктів з рафінованого борошна слід уникати.



Хороший сніданок містить білки, жири та клітковину / Фото Kireyonok_Yuliya

Ці три елементи містять поживні речовини, необхідні для гарного вигляду та самопочуття, а також роботи мозку.

Білок допомагає тобі відчувати ситість, а також дозволяє набрати м'язову масу.

допомагає тобі відчувати ситість, а також дозволяє набрати м'язову масу. Клітковина допомагає уникнути проблем з випорожненням.

допомагає уникнути проблем з випорожненням. А от здорові жири можуть допомогти усунути проблеми, пов'язані з фізіологічним і психічним старінням.

Відразу ж обмовимося, що немає певного фіксованого меню. Тобі просто потрібно дотримуватися балансу цих трьох поживних речовин. А ще слід намагатися якомога менше споживати солодкого. До слова, усі ці каші швидкого приготування, хоч і заощаджують тобі час зранку, але аж ніяк не дозволяють надовго залишатися ситим. Задумайся.

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