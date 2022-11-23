Буває так, що ти можеш і не здогадуватися, що став жертвою токсичних стосунків. Поведінка твоєї другої половинки може свідчити про те, що її ставлення до тебе не найкраще, а то й узагалі жахливе. Тоді навіщо усе це терпіти? Пройдімося по 6 моделях поведінки, яких не варто допускати у стосунках.

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1. Тебе намагаються змінити

Коли ми зустрічаємося з кимось, усе нагадує магію. Але з часом партнери починають намагатися нас змінити. Їм не подобається наш стиль одягу, манера поведінки, друзі. Коли це трапляється, це знак того, що потрібно втікати негайно. Ну гаразд, можливо не вже і зразу. Але однозначно варто задуматися над тим, хто поруч з тобою.



Не дозволяй їй себе змінювати / Фото wayhomestudio

Якщо тебе дійсно кохають, то не намагатимуться змінити. Тебе приймають таким, який ти є: з усіма твоїми недоліками та перевагами.

2. Тебе постійно критикують

Трохи конструктивної критики нікому не завадить. Ба більше, вона може навіть допомогти будувати міцні стосунки. Якщо ж ти щоденно піддаєшся нищівній критиці, то це однозначно тривожний дзвіночок. У таких стосунках ти не будеш ані щасливим, ані успішним. Адже що б ти не робив, усе, на думку твоєї партнерки, буде недолугим і ніяким.

3. Фізичне, вербальне, емоційне насильство

Варто запам'ятати, що існує не лише фізичне насильство. Воно може бути також емоційним або вербальним. Зверни увагу, чи поділяє твоя партнерка твої емоції. Чи не применшує твоїх переживань. Чи не ображає тебе, знаючи, що це вкрай негативно на тебе впливає.



Не допускай фізичного, вербального та емоційного насильства / Фото wayhomestudio

Не менш важливими є звернення твоєї партнерки до тебе. Наскільки лагідним є її тон, як вона ставиться взагалі до того, що ти поруч. Іноді достатньо зрозуміти, що щось не так, якщо вона забуває про пестливі форми звернення.

4. Постійно переходить межі

Можливо, її жарти усе частіше стосуються тебе і в них вона намагається тебе висміяти? Чи є теми, які вона навмисне підіймає, щоб образити тебе. Або ж їй абсолютно байдуже на твою конфіденційність, тож про всі твої секрети вже знають її подруги.

Не варто бути поруч з такою людиною. Вона тебе не цінує та не поважає. Хіба це те, на що ти заслуговуєш?

5. Ти заперечуєш свої потреби

Ясна річ, що у стосунках партнери віддають і нічого не просять натомість. Але це зовсім не означає, що ти повинен постійно віддавати, нехтуючи власними потребами.



Весь світ не повинен крутитися лише навколо твоєї партнерки / Фото Drazen Zigic

Якщо ж у твоєму випадку партнерка вимагає віддавати їй усе, собі не залишаючи нічого, то варто бити на сполох. Цілком імовірно, ти потрапив у чергову токсичну пастку. І з тебе у ній можуть висмоктати усі соки.

6. У вас погана комунікація

Стосунки – це не лише про романтичні побачення при свічках і пристрасний секс. Це ще й про те, що ви повинні багато говорити. Розмови – ключ до пізнання один одного. І якщо їх немає, то у вас високі шанси не змогти вибудувати саме щасливі і гармонійні стосунки.

Якщо комунікація між вами кепська, ви не можете врегулювати конфліктні ситуації та постійно сваритесь, то це вже дуже сумно. Цілком імовірно, ви або дуже скоро розійдеться. Або руйнуватимете життя один одному довго і нудно, адже так і не зможете домовитися про кінець стосунків.

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Ясна річ, що стосунки – не найпростіше, що може будувати людина. Тож ми закликаємо багато говорити, домовлятися, чути один одного. Усе це важливо для того, щоб бути разом якомога довше. І залишатися при цьому щасливими.