Наступні кілька пунктів, на яких ми зосередимо нашу увагу, крутитиметься довкола оргазму. А якщо ще точніше, то саме твого оргазму.

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Розповідаємо, чого не варто робити під час, а також після досягнення оргазму. Від чого слід відмовитися, а чого категорично не варто робити.

Помилки чоловіків під час оргазму

1. Еякуляція всередину без згоди

Якщо ви займаєтеся сексом без презервативів, то слід чітко обумовити питання еякуляції. Якщо вона не хоче, щоб ти фінішував всередину неї, то КАТЕГОРИЧНО НЕ ВАРТО цього робити. Це той же формат насилля, хоч ви і фактично займалися сексом за згодою.

Але і це ще не все. Не менш гидотні випадки пов'язані з оральним сексом.

Під час орального сексу хлопці тримали та / або штовхали мою голову, прискорювалися чи ставали агресивнішими, коли збиралися кінчити,

– розповіла Марі-Елен, 27 років

Ні в якому разі так не роби. Це може бути цікаво у сценах з порно. Але в реальному житті таке ставлення майже ніколи не подобається партнерці. Якщо ж у тебе є такі вподобання, то слід їх озвучити і визначити, чи вони підходять вам обом!

2. Говориш дивні речі

Видавати дивний звук під час оргазму – це одне, але зіпсувати настрій незручною або недоречною розмовою – інше. Якщо ти не хочеш, щоб це була ваша перша й остання зустріч у спальні, то постарайся слідкувати за своїм язиком.

Одна з панянок розповіла, що після оргазму її партнер почав цитувати Біблію – Книгу Екклезіаста. Бувають і значно дивніші розмови.

Якщо ж тобі страшенно хочеться поговорити після сексу, то краще зосередитися на відчуттях. Спитай, що їй сподобалося. Що б вона хотіла спробувати наступного разу. До слова, цей підхід дозволяє зрозуміти, чи зустрінетеся ви у спальні знову.



Краще спитай її, що б вона хотіла спробувати наступного разу / Фото teksomolika

3. Зупиняєшся відразу після оргазму

Найпоширеніша відповідь стосувалася моменту, який притаманний багатьом чоловікам. Вони досягають оргазму, а після цього просто зупиняються, засинають тощо. І тут ми повертаємося до моменту, пов'язаного з тим, що чоловіки доходять до кульмінаційного моменту значно раніше.

Іноді хлопці замовкають і відсторонюються після кінчання. Я думаю, що це соромно: чоловіків вчать не виражати своїх емоцій, і це включає задоволення. У мене чоловіки буквально відштовхували мене, коли вони еякулювали, і це було жахливо,

– каже Бонні, 36 років.

Зауважимо, що це не така вже й несподіванка. Під час оргазму твій мозок наповнюється хімічними речовинами, наприклад, пролактином. Вони викликають потужну реакцію розслаблення та відчуття сонливості. Така от біологія у дії.

Секс – про ваше спільне задоволення. Тож потурбуйся про те, щоб класно під час нього було як тобі, так і твоїй партнерці. Уникай моментів, названих вище. Вони дозволять уникнути неприємного посмаку після цього фантастично приємного заняття.

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