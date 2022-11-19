Розповімо тобі далі, як правильно починати вихідний. Гарантуємо, тобі сподобається, що ти ефективніше використовуєш свій дорогоцінний час.

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1. Уникай поспіху

За словами Дельфін Друен, консультанта з питань здоров'я, ти можеш, наприклад, залишатися в ліжку після пробудження. Це потрібно зробити для того, щоб подумати про 2 – 3 приємні речі. Після цього акуратно встань та відкрий штори. Такі прості жести дозволять тобі почуватися спокійнішим цього ранку.



Не поспішай зривати себе з ліжка / Фото artursafronovvvv

2. Випий склянку води

Після цього варто взятися за відновлення свого водного балансу. Як зазначає тренерка з тайм-менеджменту Анна Дірмон Корнік, це ритуал, без якого вона не уявляє жодного свого ранку. Вона випиває склянку води. Причому, крижаної.

Зволоження крижаною водою допомагає мені почуватися бадьорішою, і є ймовірні переваги: прискорення метаболізму та допомога в виведенні токсинів,

– додала вона.

Особливо цей метод може бути корисним для тих, кому вкрай складно прокидатися зранку. Така собі альтернатива холодному душу, який не всі готові приймати.

3. Склади собі план на день

Важливо, щоб вихідний, хоч і відрізнявся від робочого дня, але мав таки з ним дещо спільне. Мовиться про певний план. Ти повинен розуміти, що на тебе очікує упродовж дня. Але є важливий момент: роботи у твій вихідний не має бути.

У світі, де робота ніколи не припиняється, ми самі повинні встановлювати свої межі,

– підкреслила психологиня Грейс Маршалл.

Це дозволить зберегти своє психічне здоров'я. Також важливо не перевантажувати свій день. Не намагайся встигнути все за якісь 24 години. Варто акуратно розподілити свої справи та прибрати з переліку ті, які не варті нагального втручання.



У тебе має бути план на день, але не обтяжуй себе / Фото Freepik

4. Почни з того, що любиш

Не завжди легко почати свій день, не думаючи про роботу, прибирання або інші не надто приємні справи. Проте, за словами письменниці Лаури Вандеркам, фахівця з управління часом, ми повинні щоранку приділяти собі, і лише собі, 90 хвилин.

Частину свого ранку я витрачаю на те, щоб піклуватися про своїх дітей і готувати їх до школи. Але коли я сідаю за робочий стіл, я обов'язково роблю дві речі: читаю і трохи пишу,

– зауважила вона.

5. Не забувай про медитацію

Прокинувшись, я про себе вимовляю позитивне твердження. Зазвичай, це слова: "Я спокійний",

– сказав тренер з продуктивності Семфі Y.

Також він приділяє час медитації. Бодай 10 хвилин. За цей час вдається виконувати одну популярну дихальну вправу. Наприклад, методику 4-2-4: вдихати чотири секунди, затримуватися на дві секунди, видихати упродовж чотирьох секунд. Це, підкреслює експерт, допомагає тобі розслабитися та зосередитися.



Приділи трохи часу зранку медитації / Фото cookie_studio

Наостанок він приділяє трохи часу "щоденнику подяки". У ньому він занотовує три речі, які виконує, щоб зробити день приємнішим. Це відмінний спосіб візуалізувати свій день та почати його з радістю та гарним настроєм.

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Почни цей день з вищеперелічених порад. Це дозволить тобі не лише добряче відпочити. Ти ще й матимеш можливість зарядитися енергією, а також натхненням для нових звершень. А найцінніше те, що ти матимеш наснагу повертатися до роботи.