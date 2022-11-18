Але це не означає, що потрібно нагрібати все без винятків. Слід витрачати кошти з розумом, враховуючи той факт, що у тебе завжди має бути щось про запас. Men 24 розповідає, як уникнути спустошування гаманця та банківських рахунків до кінця року.

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1. Уникай сезонних розпродажів

Тут відразу ж обмовимося, що придбати необхідну річ зі знижкою – справа розумна. Це не лише можливість заощадити. Це ще й нагода забезпечити себе тим, що тобі дійсно необхідно.

Водночас слід пам'ятати, що під час розпродажів ми часто купуємо те, чого не потребуємо. Мовляв, коштує воно не надто дорого, тож однозначно треба брати. Якщо ж підрахувати вартість усіх куплених таких "дрібниць", то може назбиратися на одну суттєву для тебе річ. Тож важливо розставляти пріоритети. Навіть, коли мовиться про розпродажі.



Під час розпродажів ми часто купуємо те, що нам не надто потрібно / Фото fxquadro

2. Добре сплануй свої подарунки

У ці непрості часи робити подарунки не менш цінно. Це своєрідні прояви турботи, а також можливість нагадати, що людина для тебе цінна. Але тут слід з розумом підходити до подарунків.

Цьогоріч ми б рекомендували покладатися саме на те, що потрібно людині. Краще вивідати цю інформацію, ніж подарувати ще одну пару теплих шкарпеток. Хоча, останні теж зайвими не будуть.

3. Встанови бюджет

Це дуже проста, але важлива порада для тих, хто прагне заощадити. Особливо актуальна вона для тих, хто користується кредитним лімітом і не відмовляє собі ні в чому.

У тебе на передноворічні витрати має бути закладений окремий бюджет. І ти не маєш права витрачати гроші, якщо він вичерпався. Це просте правило дозволить тобі неабияк заощадити. Водночас воно вкотре нагадуватиме про важливість розставляти пріоритети.

Наприклад, ти подумаєш над тим, чи замовляти вкотре цього тижня піцу, чи відкласти ці гроші на покупку куртки або павербенка.



Необхідно встановити для себе бюджет витрат / Фото rawpixel

4. Постав собі мету

Важливо також нарешті поставити собі мету. Наприклад, ти прагнеш до кінця календарного року заощадити певну суму. От її накопичення буде твоєю ціллю. Тож тобі слід буде переглянути свої витрати й оптимізувати їх, щоб наблизитися до бажаного результату.

Але тобі слід розуміти, що в такому разі доведеться іноді/часто відмовляти собі у бажаному. Лише таким чином ти зможеш заощаджувати гроші. Особливо у період, коли всі навколо прагнуть їх витрачати.

5. Уникай витратних новорічних обіцянок

Наша найулюбленіша обіцянка: піти у спортзал з початком нового року. Ясна річ, що це передбачає покупку абонемента до того моменту. Але, будьмо відвертими, мало хто дійсно серйозно береться за виконання своєї обіцянки.

Натомість вона неабияк б'є по бюджету. Адже ти витрачаєш кошти на річ, якою, по факту, користуватися не будеш. Так не годиться. Ми рекомендуємо від такої практики відмовлятися. Та й узагалі, хто зараз може планувати далі, ніж на кілька днів?



Уникай необдуманих обіцянок під кінець року / Фото Drazen Zigic

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Можливо, тобі не вдасться скористатися всіма нашими порадами. Але ми впевнені, що з їхньою допомогою ти таки зможеш трішки заощадити гроші перед початком нового року. Бережи себе та не забувай, що все буде Україна!