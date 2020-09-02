Если ты хочешь быть современным мужчиной, то должен ухаживать не только за волосами на голове, но и за растительностью по всему телу. На этот раз мы поговорим о сокровенном: интимной стрижке. Стоит ли её делать и как это организовать в домашних условиях.

На Men 24 расскажем тебе, как сделать крутую интимную стрижку, которую твоя партнерша однозначно оценит.

Люди, которые интересуются историей моды заметили интересную закономерность: уход за зоной бикини напоминает уход за бородой . Поэтому, если в тренде отсутствие какой-либо растительности на лице, то и в зоне бикини её не будет. Сейчас же модным является возвращение к природе, поэтому не удивительно, что бородатые мужчины заполонили мир. Собственно и интимная стрижка тоже отходит от стиля а-ля подросток.

Возьми на вооружение

Как ухаживать за бородой: инструкция для новичков

Тренды в пышной растительности совершенно вовсе не означают, что нужно отращивать волосы, из которого потом можно будет плести косы. Здесь главное знать меру и уметь ухаживать за зоной бикини.

Уход за зоной бикини напоминает уход за бородой / Фото thebeaverton

Почему важно делать интимную стрижку

Гигиена . Волосы имеют свойство жирнеть и становиться грязным. И речь идет не только о голове, но и всем теле. Поэтому пышная растительность, которая нагло выглядывает из-под брифов – не самое лучшее, что может с тобой произойти. Ты должен не только регулярно принимать душ, но и навести порядок в зоне паха, чтобы партнерша не учуяла каких-то посторонних флёров .

Комфорт . Чрезмерная растительность может стать причиной зуда. Аналогичный эффект и в полной выбритости. Поэтому не удивляйся, если твоя рука машинально будет тянуться к паху, чтобы обуздать раздражающие ощущения.

Внешний вид . Иногда мужчины бессознательно выбирают большие семейные трусы только потому, что не готовы "светить" своей растительностью по сторонам. Да, есть и те, которые стесняются раздеваться при любимой. Мы надеемся, ты не из тех. Но все же.

Интимная жизнь . Часто барышни отказываются от орального секса только потому, что им не очень хочется иметь дело с лишним волосами в интимной зоне. Согласись, при кунилингусе тоже не хотелось бы думать только о том, попадет ли волос между зубы. Поэтому собери всю силу воли в кулак и иди исправлять ситуацию.

Интимная прическа – вопрос гигиены / Фото jammerbugtavis

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Как делать интимную стрижку

Сделать интимную стрижку можно дома без лишних проблем и в считанные минуты. Главное – иметь под рукой нужные гаджеты и подготовиться к этому процессу.

Тебе понадобится:

триммер с различными насадками;

станок для бритья;

гель или пена для бритья;

лосьон после бритья.

Триммер ускорит процесс создания интимной стрижки / Фото pxhere

Интимная стрижка: пошаговая инструкция

Создание интимной стрижки – простой процесс, который не отнимет у тебя много времени. Но и спешки он не любит, ведь здесь тоже можно пораниться. Поэтому будь осторожен и уверен в своих действиях.

Укороти длину волос. Это значительно облегчит дальнейший процесс. Для этого зафиксируйте на триммере гребень-насадку, чтобы сделать длину 2 - 5 миллиметра.

Подровняй лобковые волосы.

Прими душ. Вода смягчит волоски, что облегчит скольжение бритвы. Если триммер не боится воды – смело бери его в душ и подстригают лобок там.

Нанеси пенку или гель. Не жалей. Густая пена улучшит скольжение лезвий, а также защитит твою кожу от порезов.

Бриться можно в душе​/ Фото valextino

Бреем лобок. Можешь полностью сбрить всё или удалить лишние волосы по периметру желаемой прически.

Не забывай ополаскивать станок.

Свободной рукой натягивай кожу, когда это нужно, чтобы облегчить процесс.

После окончания промой лобок водой. Если нужно где-то добрить – нанеси пену и повтори процедуру.

Нанеси успокаивающий лосьон. Он позволит убрать раздражение и неприятные ощущения после бритья.