Мужская интимная стрижка: как ухаживать за зоной бикини в домашних условиях
Если ты хочешь быть современным мужчиной, то должен ухаживать не только за волосами на голове, но и за растительностью по всему телу. На этот раз мы поговорим о сокровенном: интимной стрижке. Стоит ли её делать и как это организовать в домашних условиях.
На Men 24 расскажем тебе, как сделать крутую интимную стрижку, которую твоя партнерша однозначно оценит.
Люди, которые интересуются историей моды заметили интересную закономерность: уход за зоной бикини напоминает уход за бородой. Поэтому, если в тренде отсутствие какой-либо растительности на лице, то и в зоне бикини её не будет. Сейчас же модным является возвращение к природе, поэтому не удивительно, что бородатые мужчины заполонили мир. Собственно и интимная стрижка тоже отходит от стиля а-ля подросток.
Возьми на вооружение
Как ухаживать за бородой: инструкция для новичков
Тренды в пышной растительности совершенно вовсе не означают, что нужно отращивать волосы, из которого потом можно будет плести косы. Здесь главное знать меру и уметь ухаживать за зоной бикини.
Уход за зоной бикини напоминает уход за бородой / Фото thebeaverton
Почему важно делать интимную стрижку
- Гигиена. Волосы имеют свойство жирнеть и становиться грязным. И речь идет не только о голове, но и всем теле. Поэтому пышная растительность, которая нагло выглядывает из-под брифов – не самое лучшее, что может с тобой произойти. Ты должен не только регулярно принимать душ, но и навести порядок в зоне паха, чтобы партнерша не учуяла каких-то посторонних флёров.
- Комфорт. Чрезмерная растительность может стать причиной зуда. Аналогичный эффект и в полной выбритости. Поэтому не удивляйся, если твоя рука машинально будет тянуться к паху, чтобы обуздать раздражающие ощущения.
- Внешний вид. Иногда мужчины бессознательно выбирают большие семейные трусы только потому, что не готовы "светить" своей растительностью по сторонам. Да, есть и те, которые стесняются раздеваться при любимой. Мы надеемся, ты не из тех. Но все же.
- Интимная жизнь. Часто барышни отказываются от орального секса только потому, что им не очень хочется иметь дело с лишним волосами в интимной зоне. Согласись, при кунилингусе тоже не хотелось бы думать только о том, попадет ли волос между зубы. Поэтому собери всю силу воли в кулак и иди исправлять ситуацию.
Интимная прическа – вопрос гигиены / Фото jammerbugtavis
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Как делать интимную стрижку
Сделать интимную стрижку можно дома без лишних проблем и в считанные минуты. Главное – иметь под рукой нужные гаджеты и подготовиться к этому процессу.
Тебе понадобится:
- триммер с различными насадками;
- станок для бритья;
- гель или пена для бритья;
- лосьон после бритья.
Триммер ускорит процесс создания интимной стрижки / Фото pxhere
Интимная стрижка: пошаговая инструкция
Создание интимной стрижки – простой процесс, который не отнимет у тебя много времени. Но и спешки он не любит, ведь здесь тоже можно пораниться. Поэтому будь осторожен и уверен в своих действиях.
- Укороти длину волос. Это значительно облегчит дальнейший процесс. Для этого зафиксируйте на триммере гребень-насадку, чтобы сделать длину 2 - 5 миллиметра.
- Подровняй лобковые волосы.
- Прими душ. Вода смягчит волоски, что облегчит скольжение бритвы. Если триммер не боится воды – смело бери его в душ и подстригают лобок там.
- Нанеси пенку или гель. Не жалей. Густая пена улучшит скольжение лезвий, а также защитит твою кожу от порезов.
Бриться можно в душе/ Фото valextino
- Бреем лобок. Можешь полностью сбрить всё или удалить лишние волосы по периметру желаемой прически.
- Не забывай ополаскивать станок.
- Свободной рукой натягивай кожу, когда это нужно, чтобы облегчить процесс.
- После окончания промой лобок водой. Если нужно где-то добрить – нанеси пену и повтори процедуру.
- Нанеси успокаивающий лосьон. Он позволит убрать раздражение и неприятные ощущения после бритья.
Весь процесс занял не более 10 минут. Зато он однозначно принесет тебе не только комфорт в повседневной, но и в интимной жизни. Твоя партнерша однозначно оценит тот факт, что ты постарался и облагородил растительность в зоне бикини.