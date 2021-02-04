Термобілизна для чоловіків: як вибрати, носити та доглядати за нею

Зима не закінчується, тож варто подбати про покупку термобілизни. Вона буде корисною як для прихильників активного відпочинку, так і для тих, хто постійно мерзне. Адже багатошаровість – найпростіший спосіб захистити своє тіло від холоду. А термобілизна може і має стати тим базовим шаром для захисту. Розповідаємо, як обрати термобілизну та на що звернути увагу.

Джерело: 24 канал

Термобілизна – важливий елемент зимового гардеробу чоловіка. З її допомогою можна підтримувати тепло тіла без підвищеного виділення поту та дискомфорту. Men 24 розповість, як вибрати термобілизну, на що звернути увагу та як за нею доглядати!

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Чому термобілизна потрібна взимку?

вона зігріває та водночас відводить піт;

вона підвищує свободу пересування для активного відпочинку;

вона дозволяє носити одяг шарами, рятуючись від лютих морозів;

вона універсальна та може поєднуватися з будь-яким одягом.



Термобілизна захищає від холоду та зберігає тепло / Фото I Lash You

Тканина для термобілизни

Вибір правильної тканини складається з двох складових – ваги та матеріалу.

Кожна тканина має різні переваги. Лови кілька загальних рекомендацій, які допоможуть вибрати оптимальну для твого базового шару одягу.

Надлегка. Також називається мікровагою. Вона підходить для м'яких і прохолодних погодних умов.

Легка. Годиться для прохолодної або помірно холодної погоди, а також для високого рівня аеробної активності.

Середня вага. Підходить для помірно холодної та холодної погоди. Тканини середньої щільності є найбільш універсальними. Їх можна носити як на повсякдень, так і під час занять спортом.

Важка вага. Підходить для екстремально низьких температур. Коли твоєму тілу потрібно більше тепла для регулювання температури тіла. Важчі тканини підходять для зимових видів спорту.

Матеріал термобілизни повинен бути надзвичайно м'яким і водночас еластичним, щоб витримувати будь-які погодні умови.



При виборі термобілизни варто звернути увагу на тканину / Фото SPY

Синтетична тканина для термобілизни створена спеціально для екстремальних погодних умов. Найкраще підходить для термобілизни: поліестер, спандекс, лайкра та нейлон. Їх часто комбінують з натуральними волокнами, щоб забезпечити необхідну кількість вологи, яку відводитиме термобілизна.

Вовняна тканина для термобілизни – натуральне волокно з вовни мериноса. Воно ефективно врівноважує температуру твого тіла та забезпечує відмінний відвід вологи у будь-яких умовах.

Шовкова тканина – легкий варіант для занять у помірно прохолодну погоду. Носити її варто для зимових видів спорту і відпочинку у приміщенні. Недолік цієї тканини в тому, що вона повільніше відводить вологу від тіла.

Бавовняна тканина для термобілизни – на відміну від шерсті мериноса, синтетичних тканин або шовку – утримує піт. Це залишає відчуття холоду, вологості та липкості. Попри доступну ціну, бавовна не найкращий варіант, якщо мовиться про комфортну термобілизну.

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Функція термобілизни

Тобі потрібно визначити, з якою метою ти плануєш купити термобілизну. Вона потрібна тобі для повсякденного використання, щоб зігрівати? Чи для виконання фізичної активності?

Тепло. Термобілизна регулює температуру тіла, зберігаючи тепло та сухість. Вага тканини визначає рівень тепла, що забезпечується білизною.

Розтяжка. Бавовна має тенденцію до рівномірного розтягування. Тому термобілизна з цієї тканини не годиться для занять спортом.

Стійкість до бактерій. Якісна термобілизна, які відводить зайву вологу, дозволяє скоротити розвиток бактерій. Але ми нагадуємо, що душ потрібно приймати, якщо твій день був активним.

Зручність. Тканина з переплетенням низької щільності гарантує, що одяг зберігає свою форму, утримуючи повітря між шарами. Тканини з хорошим верхом зберігають тепло твого тіла, займаючи мінімум місці та забезпечуючи тобі рухливість. Вони ізолюють тепло тіла та запобігають потраплянню холоду на твоє тіло.

Відведення вологи. Відведення вологи надзвичайно важливе при виборі термобілизни. Адже мета цього базового шару – зберігати тепло та залишатися в теплі. Тож ти повинен залишатися сухим.



Термобілизна не лише зберігає тепло, а й відводить зайву вологу / Фото Amazon

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Стиль термобілизни

Базовим шаром для холодного клімату може бути що завгодно: від футболок і трусів до футболок з довгими рукавами та штанів.

Загалом фасонів термобілизни два: суцільна термобілизна або дві окремі позиції (верх і низ).

Два види можуть дуже щільно прилягати до твого тіла та не вибиватися з-під іншого одягу. Все залежить від типу тканини. Наприклад, термобілизна з бавовняною сумішшю буде вільнішою. Варіант з синтетики більше облягатимуть твоє тіло, краще зберігатимуть форму та підтримуватимуть тепло.

Догляд за термобілизною

Передовсім варто прочитати бірку. Виробник зазначає, за яких умов потрібно прати та сушити їхній виріб, щоб він довше носився. Ми ж дамо ще кілька порад.

Бавовна. Її потрібно прати у холодній воді, щоб вона не стягнулася. Вона сохне довше. Для пришвидшення сушки можна бавовняну термобілизну акуратно розкласти на рушник. Ні в якому разі не вішай її, а суши горизонтально. Це дозволить білизні не втратити форму.

Шовк. Для шовкової термобілизни використовуй ручне прання або функцію делікатного прання.

Шерсть. Вимоги до прання вовни аналогічні вимогам до прання бавовняних тканин.

Синтетичні тканини. За цими тканинами легко доглядати. Вони швидко сохнуть. Для досягнення найкращого результату переверни білизну навиворіт. Її можна безпечно прати у теплій воді, сушити у сушарці або разом з іншим одягом.



Найпростіше доглядати за термобілизною з синтетичної тканини / Фото Kanbkam

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Маємо надію, що наші поради допоможуть тобі вибрати термобілизну. До слова, зараз триває сезон розпродажів, тож у тебе є всі шанси купити хорошу та якісну річ з хорошою знижкою!