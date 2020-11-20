Нині на ринку існує безліч моделей курток, які відрізняються не лише фасонами, а й наповнювачами. У новому матеріалі Men 24 ми спробуємо розібратися, який наповнювач ідеально підійде для тебе, не дозволить мерзнути та не викликатиме алергію.

Стилісти наголошують на тому, що поганих наповнювачів немає. Просто у кожного є свої переваги та недоліки. І саме по цих пунктах ми пройдемося далі на Men 24.

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Пух / перо

Куртка з таким наповнювачем добре зберігає тепло, а також дозволяє дихати. Це добре, адже взимку ти не будеш пітніти в такому вбранні. Але є й недолік: в домашніх умовах випрати таку куртку буде доволі непросто, щоб не зіпсувати її зовнішній вигляд. Краще відразу ж нести до хімчистки. Також потрібно бути готовим, що у тебе може виникнути алергія. А ще – пух має властивість підступно вилазити. Тут мовиться як про дешеві, так і про дорогі куртки.



Пухову куртку не рекомендують прати в домашніх умовах / Фото tailored

Біопух / синтепух

Це, в цілому, штучний пух. Але він ефективніший з точки споживання. Такий наповнювач не викликає алергії, стійкіший до зовнішніх впливів, не скочується, не сідає, а також не накопичує запахи.

Шерсть

Не повіриш, але шерсть також іноді використовують як наповнювач. Така куртка буде теплою, але доволі важкою. Також може трішки всістися. Причому навіть після хімчистки. Тож потрібно бути морально готовим, що з часом її зовнішній вигляд уже не буде тішити як з самого початку.



Куртки з шерстю теплі, але досить важкі / Фото pinterest

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Синтепон

Стилісти відразу ж рекомендують позбутися стереотипу, що цей наповнювач такий собі. Почнімо з того, що він гіпоалергенний, що буде значним плюсом. Вважається, що синтепон – найхолодніший наповнювач. Але якщо куртка набита рівномірно та щільно, то вона грітиме тебе взимку. Ще один плюс такої куртки: її можна сміливо прати в домашніх умовах, але слід обов'язково дотримуватися порад, вказаних на бірці.

Ізософт

Це один з видів синтетичної тканини, який у рази тонший за синтепон, але й у рази тепліший завдяки своїм фізичним властивостям. Найчастіше на куртках з таким наповнювачем вказують його щільність. На холодну зиму експерти рекомендують орієнтуватися на цифру в районі 300 – 500.



Ізософт надзвичайно тонкий і теплий / Фото pinterest

Холофайбер

Сучасний технологічний наповнювач. Хоч він і синтетичний, має всі властивості натуральних тканин: дихає, не створює парникового ефекту. Такий наповнювач не лише гіпоалергенний, але й повністю екологічний, не піддається агресивному впливу зовнішнього середовища, не сідає та не збивається. І, звичайно ж, прати можна в домашніх умовах.

Тінсулейт

Цей сучасний наповнювач вважається одночасно найтоншим, найлегшим і найтеплішим. Використовується для полярників та навіть космонавтів. Він екологічний і гіпоалергенний. Єдиний мінус: суттєво дорогий. Тож куртка з тінсулейтом ціною може тебе не потішити.

Важливий момент. На жаль, усі вироби з синтетичних наповнювачів на бірках будуть записані просто як "поліестер". Тому варто звертати увагу на розшифровки на підкладках куртки. Саме на ній може вказуватися, наприклад, щільність (відсилка до ізософту) або інші маркери.



Вибирай той наповнювач, не завдаватиме тобі дискомфорту / Фото pinterest

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Підходь до вибору куртки відповідальніше, щоб не мерзнути та не пітніти зимою. А наші поради допоможуть вибрати саме той наповнювач, який підходить тобі!