Шарф – відмінний спосіб зігрітися взимку. Але не кожен чоловік уміє правильно та вдало зав'язувати цей аксесуар навколо своєї шиї. Men 24 знає щонайменше 5 простих способів зав'язати шарф за лічені секунди. Візьми на озброєння, щоб виглядати стильно та мужньо!

Недостатньо просто накинути зверху шарф і кілька разів обкрутити його навколо своєї шиї. Якщо ти хочеш виглядати стильно – візьми на озброєння кілька порад, якими з тобою залюбки ділиться Men 24. Ми розповімо, як просто та швидко зав'язати чоловічий шарф.

Це цікаво Скільки разів можна носити одяг перед пранням: інструкція для чоловіків

Відразу ж зауважимо, що перші 3 способи зав'язування підійдуть для шарфів середньої довжини. Такі варіації годяться для не надто низької температури. Натомість останні 2 способи призначені також для довших шарфів, мета яких – зігрівати тебе у люті морози. Що ж, гайда разом з нами біля дзеркала пробувати ці способи зав'язувати чоловічий шарф.

1. Драпірування

Для цього способу потрібно накинути шарф на шию так, щоб його довжина була однаковою з обох сторін. Саме тому тут потрібно вибрати середньої довжини шарф, щоб він не виглядав з-під пальта.



Драпірування передбачає просте накидання шарфа на шию / Фото GQ

2. Навколо шиї

У цьому варіанті потрібно обернути шарф навколо шиї так, щоб права сторона була коротшою. Перекинь ліву сторону через плече та знову поверни навколо шиї вперед. Зовні цей варіант нагадуватиме драпірування, але в цьому випадку ми ще й замотуємо шарф навколо своєї шиї, щоб було тепліше.



Оберни шарф навколо своєї шиї для цього способу / Фото dmarge

3. The Over Hand

Оберни шарф навколо своєї шиї так, щоб права сторона була коротшою, а ліва – перехрещувалася поверх неї. Цей варіант нагадує зав'язування краватки. Протягуєш ліву сторону через петлю на шиї та витягуєш її вперед. Усе дуже просто.



Цей варіант нагадує зав'язування краватки / Фото blue sky fibers

Варте уваги Як визначити, що чоловічий костюм якісний: влаштуй йому цей 30-секундний тест

4. Зворотнє драпірування

У цьому випадку слід обернути шарф навколо своєї шиї (рівної довжини по обидва боки). Візьми праву сторону та перекинь її через плече, а потім зроби те ж саме з лівою стороною, перекинувши її через праве плече.

5. Паризький вузол

Для цього варіанту слід скласти шарф навпіл і закинути його на шию. Протягни вільний кінець через петлю та затягни його. Такий спосіб зав'язування шарфа виглядає максимально стильно, а також не потребує надмірних зусиль.



Як зав'язати чоловічий шарф, способи / ілюстрації Теда Слампяка

Використовуй ці способи зав'язування шарфа, щоб вносити певні корективи у свій стиль. І не забувай про те, що шарф не лише зігріває тебе в холодну пору року, а й може бути відмінним аксесуаром, який підкреслює твій образ.

Читай також 4 способи прокачати свій повсякденний стиль чоловікові