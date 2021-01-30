Ми знаємо, що іноді у тебе теж були проблеми з визначенням розміру одягу. Похід у магазин – справжня пригода, адже перед тобою не лише стоять муки вибору певної моделі, а й справжній квест з вгадуванням ідеального розміру одягу. Але все можна змінити за допомогою цих порад!

Джерело: GQ

Вибирати між літерами та цифрами на етикетках – справжня російська рулетка. І тут немає нічого дивного, адже в кожного бренду показники "рухомі", що змушує тебе іноді відчувати дискомфорт у своїй "емці", яка виявилася на тебе шалено малою. І винними тут є не салати на Новий рік, а ці бісові розміри.

Це цікаво Стильно – означає дорого: 5 популярних міфів про чоловічий стиль

Чому твій розмір залежить від бренду?

Якщо ти ходитимеш по різних магазинах одягу, то виявиш, що в одному тобі ідеально підійде розмір M, а в іншому – L. Чому так? Відповідь проста: хоч і існує універсальна номенклатура, згідно з якою розміри діляться на літери S, M, L, XL і так далі або цифри, стандартизованого розміру просто НЕМАЄ!

З цієї причини кожен бренд встановлює свою власну відправну точку. Якщо ти замовляв одяг з Китаю, то знаєш, що їхню "емку" можна віддати хіба своєму молодшому братові, який ходить у 5-й клас.



Розмір одягу відрізняється також у кожного бренду / Фото Unsplash

Хитрощі, які допоможуть обрати одяг за розміром

Ти, звичайно ж, можеш заглянути у свою шафу, щоб зрозуміти, який розмір зазвичай носиш. До прикладу, футболка від Zara у тебе розміру L, але це не означає, що іншого бренду теж треба брати "ельку". Це стосується абсолютно усього одягу. Адже умовний поділ на Small, Medium, Large та Extra Large знову ж відштовхується від якихось ідеалів компанії, яка займається створенням одягу.

З цифрами ще складніше, адже тут можна заплутатися між одиницями для США, Європи й інших ринків. У цьому випадку можна запросто зламати собі мозок.

Тому варто кожен елемент гардеробу міряти. Але цього теж недостатньо, щоб визначити, чи личитиме тобі футболка, сорочка або джинси.

Футболки, светри та сорочки

Якщо не враховувати фасон оверсайз, то при виборі футболок, светрів, сорочок і курток слід звертати увагу на свої плечі. Шов, який з'єднує основну частину з рукавом, не повинен бути надто високо або надто низько. Ти ж не хочеш, щоб здавалося, що одяг на тебе замалий або завеликий.



Сорочка не повинна бути надто мала і надто велика у плечах / Фото Unsplash

Що стосується сорочки, то варто застебнути комір. У такому стані він повинен оточувати твою шию, легко "обіймаючи" її, а не стискати надто сильно.

Ідеальний варіант – можливість просунути один палець між коміром і шиєю.

Тут більше Як зрозуміти, що сорочка сидить на тобі ідеально: поради від продавця одягу

Штани та джинси

Щоб дізнатися, чи підходять тобі штани, глянь на пояс. При застібанні ця деталь повинна облягати твою талію, але не бути занадто широкою. Ти ж не хочеш загубити штани дорогою додому. Також вони не повинні бути надто вузькими, щоб у тебе була можливість дихати після застілля.



Хороші джинси не повинні бути надто вільними та надто тісними / Фото Unsplash

Піджак

Щоб підібрати піджак, що доповнює костюм, ми використовуємо 3 основні правила.

По-перше, трюк з плечем: знайди точку з'єднання ключиці та руки. Тут повинен падати плечовий шов піджака. Закріпи це. Ґудзик, який пристібається (перший, якщо у піджака два ґудзики, і центральний, якщо він з трьома), повинен бути трохи вище пупка, щоб зберегти правильні пропорції. Нарешті, зафіксуй рукав до манжета сорочки, щоб останній виглядав на сантиметр. Якщо сорочка або піджак закороткий, то образ виглядатиме дещо недолуго.



Ці 3 хитрощі допоможуть вибрати піджак, який ідеально на тобі сидітиме / Фото Unsplash

Дивися на відео, як скористатися цими порадами:

Скористайся цими порадами, щоб не мати проблем з вибором одягу під час шопінгу. Пам'ятай про те, що він не повинен на тобі висіти, а також не надто облягати. Не полінуйся також підіймати руки під час примірки сорочки, а також присідати, коли мовиться про джинси.

Читай також Для чого насправді придумали маленьку кишеньку на джинсах