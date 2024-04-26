Иногда приятный и изысканный аромат можно найти где угодно. Стоит только зайти в универмаг, специализированный бутик или шоурум любимого дизайнера, чтобы найти замечательные предложения.

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Однако как найти самый крутой аромат из всех и такой, что соответствует нашим утонченным критериям выбора ароматов, которые будут сопровождать нас каждый день? Очень просто. Для того, чтобы соответствовать категории хорошего вкуса – несколько туманного и грубого понятия, с размытыми определениями, но в то же время такого желанного в каждом нашем выборе, – мы собрали в этой статье те духи, которые говорят о будущем, эксклюзивности, высоком качестве, тенденциях, роскоши и темпераменте.

Совокупность соображений, которые позволяют нам быть в курсе того, что является модным, приятным и постоянно радует нас. Помни: хороший вкус – вещь вполне субъективная, однако всегда существует консенсус, который трудно выразить словами, который предупреждает нас, когда мы находимся перед тем, что красивее и круче других – по меркам нашего времени.

Можешь ли ты носить эти ароматы, если тебе не 30?

Конечно, можно! Технически, ты можешь носить все что угодно. Мы не считаем, что существуют какие-то возрастные ограничения для ношения того или иного аромата, если он тебе нравится и заставляет тебя чувствовать себя комфортно. Эта подборка вдохновлена стилем жизни мужчин, которым за 30, но каждый может выбрать себе аромат из приведенных ниже. Ароматов со вкусом много, и мы вольны носить тот, который нам больше всего подходит.

Yves Saint Laurent Y EDP

Парфюм с аутентичной ольфакторной экспрессией, отражающей сущность современного мужчины, теперь в более сильной, интенсивной версии. Это аромат, что рассказывает историю мужчины, который решился поверить в свои мечты, который достигает всего, за что берется, и все еще имеет вопросы, на которые нужно ответить. Внутри идеальные ароматы для мужчины с превосходным вкусом, который всегда будет продолжать верить, всегда продолжать двигаться вперед и никогда не останавливаться.



Этот аромат подчеркивает наличие вкуса у мужчины / Фото Cortesía

Ноты: яблоко, имбирь, бергамот, шалфей, можжевельник, герань, амбра, бобы тонка, кедр, ветивер и ладан.

Chanel Allure Homme Sport Eau Extrême

Мощный и бодрящий аромат. Мускусно-ароматический, как прилив адреналина. Парфюмированная вода оставляет щедрый шлейф аромата и распыляется непосредственно на кожу или на одежду. И что самое интересное? Это один из тех ароматов, которые идут в комплекте со средствами для бритья и ухода, чтобы дополнить твой аромат на целый день.



Этот парфюм мощный и бодрящий / Фото Cortesía

Ноты: мандарин, мята, кипарис, шалфей, перец, бобы тонка, мускус, сандал и кедр.

Burberry Hero EDT

Захватывающее сочетание силы и утонченности, власти и сострадания, атлетизма и творчества. Новый мужской аромат исследует знаковые для бренда дуальности и силу животного мира. Он напоминает о мужчине, который стремится к собственной трансформации и метаморфозе. Мы стремимся бросить вызов традиционным стереотипам маскулинности и дать тебе возможность превратиться в современного героя с превосходным вкусом.



В этом парфюме сочетаются сила и утонченность / Фото Cortesía

Ноты: можжевельник, черный перец, атласский кедр, вирджинский кедр и гималайский кедр.

Acqua di Parma Leather

Захватывающее выражение итальянского мастерства, вдохновленное изысканным процессом выделки кожи. От ярких цитрусовых нот до теплых объятий кожи и дерева, каждый элемент сливается для создания интенсивного и харизматичного обонятельного опыта. Один из лучших парфюмов для мужчин на сегодня.



На этот парфюм вдохновил процесс выделки кожи / Фото Cortesía

Ноты: малина, бразильский апельсин, сицилийский лимон, роза, красный тимьян, жимолость, петит-грейн, кожа, дерево гаяк и кедр.

Creed Original Santal

Празднование королевского и духовного величия Индии, сочетание экзотических и изысканных ингредиентов для создания незабываемого аромата, который очарует всех вокруг.



В этом парфюме сочетаются экзотические и изысканные ингредиенты / Фото Cortesía

Ноты: сандал, лаванда, цветы апельсина, герань, бобы тонка, мускус, кедр и дубовый мох.

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Какой бы аромат ты не выбрал, помни, что он должен нравиться тебе. Тебе должно быть комфортно его носить и он должен органично раскрываться на твоем теле и подчеркивать твой характер и настроение.