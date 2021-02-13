2021 можно считать удачным для трансформаций. Так почему бы не изменить свой образ. А начать Men 24 предлагает со стрижки. На этот материал нас вдохновили знаменитости. Айда смотреть, какие 5 мужских стрижек будут актуальными в этом году!

Поход в парикмахерскую больше не является механическим процессом. Пришло время поиграть как с длиной, так и с цветом волос. В этом и преимущество растительности на голове: с ней можно сделать что угодно. А если результат не впечатлит – можно постричься и попробовать снова.

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Помни о том, что волос ы – не зубы. Отрастут!

5 стрижек звезд, которые будут модными в 2021 году

1. Андеркат Дэвида Бекхэма

Это невероятная стрижка, которая НИКОГДА не выйдет из моды. Сложно сказать, что Дэвид Бекхэм – строгий и консервативный мужчина, если вспоминать его прически. Он экспериментировал как со средними, так и с длинными волосами. Был платиновым блондином. Но бывший футболист в последнее время остановился именно на андеркате. Это стрижка, которая считается самой популярной среди парикмахеров.

2. Сарафан Криса Хемсворта

В случае с Крисом Хемсвортом мы видим длинную и неформальную стрижку. Она удаляется от классики 60-х годов, но это не мешает ей быть одной из топовых в 2021-м. Ты можешь менять пропорции стрижки. Все зависит от овала твоего лица.

3. Короткая стрижка MALUMA

Колумбийский певец выбрал популярную карантинную стрижку – отсутствие волос на голове. Но речь идет не об аккуратном ноле, а о максимально коротких волосах. Если они немного отрастут, можешь экспериментировать с цветом. Например, стать платиновым блондином. Вполне вероятно, что именно с такой длиной этот цвет волос будет круто подчеркивать твой стиль.

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4. Непослушная грива Джека Дилана Грейзера

А это уже следующая стадия карантинной стрижки. Когда ты откладывал поход к парикмахеру, а затем затянуло. И, что самое крутое, тебе понравилось. Звезда фильма "Оно" ходит с непослушными локонами. И в голову не холодно. И на укладку не нужно тратить много времени.

5. Кефаль певца Троя Сивана

Еще одна стрижка, которая вернулась в 2021 год с 70-х и 80-х годов прошлого века. С этой стрижкой ты будешь напоминать Дэвида Боуи. Чем прикольная эта стрижка? Если тебе что-то не понравится – ее смело можно превратить в андеркат. Все гениальное – просто!