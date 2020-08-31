Если хочешь выглядеть стильным, и при этом не забивать шкаф множеством ненужных вещей – следует для начала позаботиться о формировании базового гардероба. Это позволит не только сэкономить деньги, но и избавиться от одежды, которую ты уже давно не надевал и, скорее всего, уже не наденешь. Итак, что должно быть в мужском базовом гардеробе?

Понятие "базового" гардероба для каждого будет иметь свое значение, ведь стиль у всех нас разный. Men 24 расскажет тебе о вещах, которые однозначно не будут лишними и помогут создавать новые образы не только для прогулок, но и деловых встреч.

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Мужские темно-синие джинсы

Так или иначе, а темно-синий деним упорно остается модным десятки лет. Благодаря своему цвету такие джинсы очень универсальные и подходят не только для создания повседневных образов, но и отлично подойдут для свиданий и деловых встреч .

​Не стесняйся сочетать их с классическими рубашками, пиджаками, кардиганами, футболками, куртками-косуха или просто футболками.



Джинсы могут удачно сочетаться с классическим стилем / Фото 34heritage

Мужские однотонные футболки

Зачем мы включили в этот список футболки? А потому, что в твоем гардеробе точно есть варианты с логотипом группы Nirvana, с Рики и Морти, с котом Гарфилдом. Но можем поспорить, что простых однотонных футболок почти нет. И это не очень хорошо.

​ Рекомендуем приобрести несколько однотонных футболок белого, серого, голубого и черного цветов . Носы их с кардиганом, пиджаком или курткой.



В гардеробе должны быть однотонные футболки / Фото luxe digital

Мужские белая и голубая рубашки

Если отбросить в сторону мысли о галстуках, то рубашки – очень многофункциональны. Их могут носить не только офисные клерки или вежливые студенты, но и просто те, кто хочет выглядеть стильно.

​ В базовом гардеробе обязательно должно найтись место для 2 – 3 рубашек каждого цвета , чтобы вы могли их спокойно чередовать.



В твоем шкафу должно быть 2 – 3 белые и голубые рубашки / Фото Westland

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Мужская рубашка в клеточку

Этот вариант идеально подойдет для тех, кто считает, что белый – не его. Рубашки в клеточку не только прекрасно дополнят ваш повседневный стиль, но могут подойти и для деловых встреч. Правда, здесь следует помнить о простом правиле:

Чем больше и контрастнее клетка, тем меньше такая рубашка годится. Для деловых встреч выбирайте варианты в пастельных цветах. Мелкую клеточку можно же смело одевать даже с однотонным костюмом, дополняя это все галстуком.



Рубашка в клетку подойдет и к деловому образу / Фото Bowandtie

Мужские свитшоты и бомбер

Свитшоты – очень функциональный элемент гардероба. Их можно смело носить и с шортами, и со спортивными штанами, и чиносами, и джинсами. Ну и они идеально подойдут для холодной осени , поэтому позаботься о том, чтобы в твоем гардеробе появилось несколько крутых моделей.

Если сначала бомбер создавался для пилотов, то сейчас он стал безумно популярным по всему миру. В нем ты будешь чувствовать себя стильным и активным, а все вокруг будут знать, что рядом с ними свой чувак.



Мужской бомбер позволяет выглядеть стильным / Фото Your Average Guy Style

Мужской кардиган

В холодные осенние дни кардиган позволит тебе не только стильно выглядеть, а и не мерзнуть . Тем более, что это такой элемент гардероба, который можно спокойно сочетать с другими твоими базовыми вещами: футболкой, рубашкой. А популярная сегодня многослойность позволяет с уверенностью одевать кардиган под куртку или парку.

​Главное – не перестараться, чтобы не напоминать местного сумасшедшего.



Мужской кардиган позволяет не мерзнуть осенью / Коллаж 24 канал

Мужской классический костюм

Никто не будет спорить с тем фактом, что хороший костюм только украшает мужчину . Нужен ли в твоем базовом гардеробе он? Конечно же, решать тебе.

​ Следует четко определить для себя, как часто ты посещаешь мероприятия, требующие соблюдения строгого дресс-кода. Если же часто, то сначала посмотри варианты в темном цвете. Это классический вариант, который не будет лишним ни на коктейльной вечеринке, ни на встрече с бизнес-партнёрами.



Хороший костюм украшает мужчину / Фото Dockmenswear