Що стосується суботи, то певним знакам Зодіаку випаде нагода гарно відпочити, а деяким – розібратися з усіма нагальними справами. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на сьогодні, 22 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

Варте уваги Чоловічий гороскоп на тиждень: кому випаде нагода відправитися у подорож

Гороскоп на сьогодні, 22 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Субота буде легкою для Овнів. Тобі зорі рекомендують провести якомога більше часу з людьми, які роблять тебе кращим. Для цього можеш нарешті вибратися кудись на прогулянку або влаштувати затишні посиденьки вдома.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Що стосується Тельців, то у суботу їм доведеться трохи попрацювати. Але не варто засмучуватися. Робочі завдання заберуть у тебе лише кілька годин у першій половині дня, а от решта часу у тебе буде вільною. Тож не проґав можливості гарно провести час у колі друзів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей день буде максимально легким для Близнюків. Тобі не потрібно буде викладатися на повну, а також вимагати від себе більшого, ніж ти можеш. Що стосується вечора, то його зорі рекомендують провести з коханою людиною. Виберіться кудись на прогулянку або влаштуйте собі романтичне побачення.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам зорі рекомендують не думати про роботу у цей день. Дозволь собі можливість розслабитися й уникати напруги, яка й так щоденно переслідує тебе. У вільний час виберися кудись на прогулянку або ж влаштуй собі максимальний релакс. Набери нарешті ванну або переглянь фільм, на який у тебе ніяк не знаходилося достатньо вільного часу. Позитивні емоції гарантовано!

Це цікаво Що відбуватиметься з тобою, якщо протягом тижня прокидатися о 4 ранку

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Що стосується Левів, то їм варто запастися терпінням і енергією у цей день. На тебе чекає надзвичайно багато роботи, а також рухів. Сьогодні ти буквально їздитимеш через ціле місто, щоб закрити усі хвости. Але перейматися не варто, адже ти впораєшся з усім, а також матимеш можливість трохи відпочити під вечір.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зорі рекомендують присвятити максимум уваги коханій людині. Останнім часом ваші стосунки дещо напружені, але це не означає, що потрібно засмучуватися. Краще взяти ситуацію під свій контроль, влаштувавши романтичне побачення. Вона однозначно оцінить твої старання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо Терези продовжуватимуть працювати у тому ж дусі, вони дуже скоро почуватимуться надзвичайно виснаженими. Тож зорі рекомендують зробити усе можливе для того, щоб у твоєму житті було менше роботи та думок про неї.

Візьми на озброєння Як приготувати ідеальний соковитий стейк: поради від Джеймі Олівера

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Що стосується Скорпіонів, то їм зорі рекомендують приберегти сили в цей день. На тебе чекає надзвичайно багато завдань та доручень, з якими потрібно буде впоратися. Будь готовим до того, що під вечір ти буквально валитимешся з ніг, але ці зусилля будуть варті того, що очікує на тебе.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Субота буде легкою та невимушеною також і для Стрільців. На роботі від тебе не вимагатимуть надто багато, та й в особистому житті не передбачається жодних непорозумінь. Тож насолоджуйся можливістю розслабитися та пливти за течією. Іноді це теж необхідно.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам зорі рекомендують бути обережними зі своїм здоров'ям сьогодні. Твоя любов до активного відпочинку може зіграти з тобою злий жарт. Тож потурбуйся про те, щоб після крутого вихідного тобі не довелося їхати до травмпункту.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Субота для Водоліїв буде максимально сімейною. У тебе буде можливість провести вільний час з тими людьми, які тебе надзвичайно сильно люблять та цінують. Тож не плануй нічого на цей день, щоб не проґавити можливість побути поруч з тими, хто надихає тебе та завжди підтримає.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Що стосується Риб, то у суботу їм потрібно викластися на повну на роботі. Останні кілька днів ти відверто халтурив, через що накопичилося достатньо "хвостів". Тож пора їх позбуватися, щоб у новий тиждень не йти з задачами, які "висять" ще з минулого.

Читай також Постав їй це питання під час знайомства, щоб дізнатися більше про сексуальні вподобання