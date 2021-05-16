Цей тиждень буде легким для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь випаде нагода піднятися кар'єрними сходами, а комусь – організувати подорож своєї мрії. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 17 – 23 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам зорі рекомендують перестати обтяжувати себе роботою цього тижня. Спробуй знайти кілька днів, щоб вибратися кудись за місто. Це дозволить не лише гарно провести час поза офісом, а й подарує можливість перезавантажитися. Тобі це надзвичайно необхідно, адже останнім часом ти вимагав від себе надто багато.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Упродовж наступних 7 днів Тельцям варто відповідальніше поставитися до свого здоров'я. Пора вже нарешті записатися до стоматолога, адже ти довго відкладав візит до нього. Це дозволить тобі потурбуватися про себе та усунути проблеми ще до їхнього початку. Що стосується вихідних, то зорі пропонують провести час з коханою людиною. Вам обом це необхідно!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Чоловікам-Близнюкам варто більше часу приділити своїй кар'єрі. Якщо ти не будеш викладатися на всі 100%, то не варто дивуватися, що не відбувається ніякого прогресу. Спробуй виконувати усі доручення боса, щоб він побачив твої старання. А це, своєю чергою, дозволить йому зрозуміти, що ти не просто так просиджуєш штани в офісі.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Чоловікам-Ракам зорі пропонують почати пакувати валізи цього тижня. На тебе очікує крута подорож, яка переверне з ніг на голову твоє життя. Тож спробуй закрити усі робочі "хвости", щоб у поїздці тебе ніщо не відволікало від нових вражень. Якщо ж вибратися кудись не вийде, засмучуватися не варто. Але й відкладати мандрівку на колись теж не варто.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цей тиждень буде максимально насиченим роботою для усіх без винятку Левів. Але засмучуватися не варто, адже ти встигатимеш не лише виконувати доручення від керівництва, а й матимеш можливість гарно проводити час з коханою людиною. Якщо є можливість, вибирайтеся кудись удвох на прогулянки вечорами. Це даруватиме вам позитивні емоції та можливість насолоджуватися один одним.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Що стосується Дів, то їм цього тижня потрібно не на жарт попрацювати над своїми стосунками. Це потрібно робити, щоб підтримувати вогник пристрасті, а також не зіпсувати те, над чим ви працювали не один рік. Для цього зорі пропонують вибратися кудись за місто на цих вихідних. Проведіть час разом, насолоджуючись один одним.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам цього тижня випаде нагода провести якомога більше часу зі своїми рідними. Можливо, ти приїдеш у гості до батьків, щоб провести з ними кілька днів. Не проґав цю можливість, адже вона дозволить тобі почуватися максимально добре, а також позбутися стресу, який накопичився за останні кілька місяців. Рідні подарують тобі відчуття затишку.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цей тиждень буде максимально легким для Скорпіонів. Тож їм зорі рекомендують не забивати голову всілякими дурницями. Вони не повинні бути на першому місці для тебе. Натомість спробуй сконцентруватися на саморозвитку, а також стосунках. Проведи час з користю для себе та налаштуйся на нові звершення.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Що стосується Стрільців, то їм зорі рекомендують нарешті зайнятися своїм тілом. Годі шкодувати себе та лінуватися. У тебе є всі шанси стати кращою версією себе вчорашнього. Тож запишися нарешті до спортзалу, а також почни тренуватися. Дуже скоро ти відчуєш не лише прилив сили, а й побачиш зміни, які вразять тебе з позитивної сторони.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам цього тижня зорі рекомендують викластися на всі 100% на роботі. Спробуй правильно розставляти пріоритети, щоб у тебе було не лише достатньо часу для виконання завдання, а й для себе. Найменше, що ти можеш зробити упродовж наступних кількох днів, – менше часу проводити у соцмережах, а також приділити достатньо уваги саморозвитку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям слід навести лад у своєму житті. Спробуй розкласти усе по полицях: робочі питання, стосунки, а також усе, що пов'язано з саморозвитком. Зорі рекомендують не відкладати це, адже у тебе буде можливість структурувати свій вільний час.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам зорі рекомендують розслабитися та пливти за течією цього тижня. Не варто обкладати себе роботою та надмірною кількістю обов'язків. Це дозволить тобі почуватися відмінно, а також позбутися небажаних стресів. Що стосується вихідних, то зорі рекомендують провести їх з коханою людиною.

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