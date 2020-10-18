Годі думати, що осінній чоловічий образ – про сірий і нудний одяг. Це зовсім не так. Навіть у дощову погоду тобі варто виглядати ефектно та стильно. У цьому допоможуть три наші поради. Читай на Men 24, як урізноманітнити свій осінній гардероб!

Осінній чоловічий гардероб має бути не лише теплим, а й підкреслювати твоє почуття стилю. Men 24 ділиться з тобою трьома способами, які дозволять урізноманітнити свій стиль в цю холодну пору року.

Варте озброєння Навмисна недбалість у чоловічому образі: 3 стильні прийоми

Стильна смужка

Пора перестати ганятися за клітинкою. Вона все ще модна, але дещо спрощує твій стиль. Модні експерти рекомендують звернути увагу на одяг у вертикальну смужку. Ба більше, такий принт дозволить тобі візуально видовжити силует.

Підбирай вбрання з приглушеними відтінками, аби не виглядати, наче старий матрац.



Носи одяг у смужку восени / Колаж 24 каналу

Жовтий колір у моді

Якщо ти дивився фільм "Воно", то знаєш, що один з головних персонажів стрічки носив яскравий жовтий дощовик. Тож можеш сміливо додати до свого осіннього образу щось яскравеньке. Тим паче, що це дозволить тобі підіймати настрій в холодні та мокрі осінні дні.

Можеш також звернути увагу на яскравий бомбер, світшот або тренч. Поєднувати їх можна з сонцезахисними окулярами, якщо сонце таки світитиме ще цієї осені.



Додай до свого гардеробу яскравий одяг / Фото pinterest

Светри з візерунками

Так-так, ми маємо на увазі ті хіпстерські светрики, які були модними у 90-х та на початку нульових. Вони не лише дозволять тобі не мерзнути, а й виглядати стильно. Ясна річ, що з роками ці светри дещо трансформувалися, отримали новий свіжий вигляд і вже не пахнуть нафталіном.

Тим паче, що такі светри дозволяють підтримувати святковий настрій. Носи цей светр, пий гарячий глінтвейн і очікуй Нового року!



Яскраві светри зігрівають і нагадують про свята / Колаж 24 каналу

Експериментуй зі своїм іміджем, а також пам'ятай про те, що одяг має бути не лише стильним, а й теплим. Ти ж не хочеш захворіти цієї осені лише тому, що світиш своїми кісточками наліво і направо!

Читай також Що про чоловіка може розповісти довжина його плавок