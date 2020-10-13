Одягатися з голочки – давно вже не модно. Зараз фешн-експерти рекомендують додавати власному образу певної недбалості. Але і тут потрібно вміти не перейти ту тонку грань між образом волоцюги та стильного чоловіка. Men 24 знає кілька прийомів навмисної недбалості в стилі, які допоможуть тобі виглядати максимально круто.

Стилісти переконані, що чоловікам надзвичайно личить саме легка недбалість у стилі. Вона додає впевненості та показує, що перед нами смілива людина. Men 24 розповідає про три прості прийоми навмисної недбалості, які можна використати під час створення свого образу.

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Мистецтво надихає нас на експерименти. Зокрема, у живописі й архітектурі є крутий стилістичний прийом. Він називається non finito – незакінчений. Саме його й рекомендують фешн-експерти використовувати чоловікам під час створення власного образу.

Навмисна недбалість – це не про стиль вуличного волоцюги. Вона вимагає від тебе хорошого смаку, креативності, зухвалості, а також не обмежується віком.



Головне – балансувати між вуличним волоцюгою і стильним чоловіком / Колаж 24 каналу

Отже, які прийоми ти можеш використати для створення образу з навмисною недбалістю?

1. Неопрацьований край деніму

Цей метод найпростіший і, мабуть, найпоширеніший. Для створення образу невмисної недбалості достатньо просто носити джинси з обрізаними знизу штанинами. Також можна експериментувати з куртками або сорочками.

Головне, щоб неопрацьований край не надто торочився та не виглядав убого.



Край деніму має бути неопрацьованим, але при цьому виглядати естетично / Колаж 24 каналу

2. Багатошаровість

Це може бути як звичайна багатошаровість, так і дещо зухвалий її варіант. До прикладу, одягаєш сорочку, джемпер, не надто класичний піджак, а поверх тієї композиції накидаєш ще й джемпер, але так, наче це шарф. Бажано, щоб джемпер був яскравого кольору, аби створювався акцент.

Експериментуй з багатошаровістю. Тим паче, що восени вона не лише виглядатиме стильно, а й дозволить тобі не мерзнути.



Можеш експериментувати з багатошаровістю / Фото istock

3. Нагрудні хустинки

Усі ми звикли, що хустинки носять у поєднанні з піджаками. Насправді ж, цей аксесуар можна поєднувати й з повсякденним стилем.

Тож нагрудну хустинку можеш спокійно покласти до задньої кишені джинсів. Це буде кольоровий акцент, який не нашкодить твоєму образу.



Повсякденний образ з джинсами можна доповнити нагрудною хустинкою / Фото shopee

Експериментуй зі стилем, пробуй поєднувати непоєднуване. Так образ буде не лише крутим, а й дозволить передати твою індивідуальність.

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