Хватит думать, что осенний мужской образ – о серой и скучной одежде. Это совсем не так. Даже в дождливую погоду тебе стоит выглядеть эффектно и стильно. В этом помогут три наши советы. Читай на Men 24, как разнообразить свой осенний гардероб!

Осенний мужской гардероб должен быть не только теплым, но и подчеркивать твоё чувство стиля. Men 24 делится с тобой тремя способами, которые позволят разнообразить свой стиль в это холодное время года.

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Стильная полоска

Пора перестать гоняться за клеточкой. Она все еще модная, но несколько упрощает твой стиль. Модные эксперты рекомендуют обратить внимание на одежду в вертикальную полоску. Более того, такой принт позволит тебе визуально удлинить силуэт.

Подбирай одежду с приглушенными оттенками , чтобы не выглядеть, как старый матрас.



Носи одежду в полоску осенью / Коллаж 24 канала

Желтый цвет в моде

Если ты смотрел фильм "Оно", то знаешь, что один из главных персонажей ленты носил яркий желтый дождевик. Поэтому можешь смело добавить к своему осеннему образу что-то яркое. Тем более, что это позволит тебе поднимать настроение в холодные и мокрые осенние дни.

Можешь также обратить внимание на яркий бомбер, свитшоты или тренч . Сочетать их можно с солнцезащитными очками, если солнце таки будет светить еще этой осенью.



Добавь в свой гардероб яркие одежды / Фото pinterest

Свитера с узорами

Да-да, мы имеем в виду те хипстерськие свитера, которые были модными в 90-х и в начале нулевых. Они не только позволят тебе не мерзнуть, но и выглядеть стильно. Понятное дело, что с годами эти свитера несколько трансформировались, получили новый свежий вид и уже не пахнут нафталином.

Тем более, что такие свитера позволяют поддерживать праздничное настроение . Носы этот свитер, пей горячий глинтвейн и жди Нового года!



Яркие свитера согревают и напоминают о праздниках / Коллаж 24 канала

Экспериментируй со своим имиджем, а также помни о том, что одежда должна быть не только стильной, но и теплой. Ты же не хочешь заболеть этой осенью только потому, что показывал всему миру своими косточки!