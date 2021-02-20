Кожен чоловік повинен знати, яких помилок слід уникати при носінні ременя. Ясна річ, що більшість з нас носять його для того, щоб не загубити у найбільш відповідний момент штани. Але ж ремінь – це не лише про підтримку штанів. Це стильний аксесуар, який може підкреслити твій образ.

Якщо ти хочеш виглядати охайно, навчися правильно носити ремінь. Тоді він не лише підкреслюватиме твій образ, а й стане елементом, який може багато розповісти про свого власника.

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5 помилок під час носіння ременя

1. Він не підходить до взуття

Це основне модне правило й одна з класичних помилок при носінні ременя з класичною взуттям. Однак ми не можемо носити білий пояс з білими туфлями. Найкраще, що ви можете зробити, це завжди вибирати чорний. Якщо ти носиш замшеве взуття, найкраще підійде замшевий ремінь, хоча іноді рекомендується змішувати матеріали. Тому, якщо ти плануєш носити ремінь, подумай також про свого взуття, щоб воно поєднувалося з ним як за кольором, так і за текстурою.



Ремінь по кольору та текстурі повинне підходити до взуття / Фото Unsplash

3. Носити занадто довгий або занадто короткий ремінь

Якщо ти купиш занадто довгий ремінь, коли ти його застебнеш, залишиться певна довжина, яка може зіпсувати загальний образ. Занадто короткий ремінь теж буде виглядати максимально недолуго.

Ремінь хорошої якості зазвичай має п'ять отворів, третій з яких є ключовим моментом для правильної посадки. Завжди приміряй його перед покупкою. В мережі це може бути трохи складно, тому не забудь поглянути на таблицю розмірів, щоб вибрати той, який тобі найбільше підходить.

3. Носіння зношеного ременя

Це невеликий пункт у цьому списку, але це одна з найгірших помилок. Це трапляється, коли ремінь здається порваним, зношеним або з дуже великим і розтягнутим отвором через надмірне використання. Ти можеш подумати, що це непомітно, але це видно і може зіпсувати весь образ, особливо якщо він формальний.



Ремінь не повинен бути зношеним, потертим / Фото Unsplash

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4. Носиш один і той же пояс для всього

Одна з основних помилок при носінні ременя – його використання для всіх типів одягу. Одягни ремінь, стань перед дзеркалом і подивися, чи добре він виглядає і чи відповідає його форма одягу. Найширші ремені ідеально підходять для повсякденного носіння, а тонкі (середні) – для костюмів і формального одягу.

5. Ти не враховуєш аксесуари

Правило, яке мало хто знає: пряжка повинна відповідати прикрасам, які ми носимо. Тобто, якщо ми використовуємо срібні кільця або браслети, такого ж кольору має бути пряжка. І точно так само: якщо ми носимо золотий годинник, краще мати цей колір на ремені.



Не забувай також, що ремінь повинен поєднуватися з аксесуарами / Фото Unsplash

Не роби цих помилок, якщо хочеш, щоб ремінь доповнював твій образ, а не псував загальну картину. Пам'ятай про те, що цей аксесуар створений не лише для того, щоб підтримувати штани.

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