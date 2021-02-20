Каждый мужчина должен знать, каких ошибок следует избегать при ношении ремня. Понятное дело, что большинство из нас носят его для того, чтобы не потерять в самый подходящий момент штаны. Но ремень – это не только о поддержке штанов. Это стильный аксессуар, который может подчеркнуть твой образ.

Если ты хочешь выглядеть опрятно, научись правильно носить ремень. Тогда он не только будет подчеркивать твой образ, но и станет элементом, который может многое рассказать о своем владельце.

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5 ошибок при ношении ремня

1. Он не подходит к обуви

Это основное модное правило и одна из классических ошибок при ношении ремня с классической обувью. Однако мы не можем носить белый пояс с белыми туфлями. Лучшее, что вы можете сделать, это всегда выбирать черный. Если ты носишь замшевую обувь, лучше всего подойдет замшевый ремень, хотя иногда рекомендуется смешивать материалы. Поэтому, если ты планируешь носить ремень, подумай также о своей обуви, чтобы она сочеталась с ним как по цвету, так и по текстуре.



Ремень по цвету и текстуре должен подходить к обуви / Фото Unsplash

3. Носить слишком длинный или слишком короткий ремень

Если ты купишь слишком длинный ремень, когда ты его застегнешь, останется определенная длина, которая может испортить общий образ. Слишком короткий ремень тоже будет выглядеть максимально нелепо.

Ремень хорошего качества обычно имеет пять отверстий, третий из которых является ключевым моментом для правильной посадки. Всегда примерь его перед покупкой. В сети это может быть немного сложно, поэтому не забудь взглянуть на таблицу размеров, чтобы выбрать тот, который тебе больше всего подходит.

3. Ношение изношенного ремня

Это небольшой пункт в этом списке, но это одна из худших ошибок. Это случается, когда ремень кажется рваным, изношенным или с очень большим и растянутым отверстием из-за чрезмерного использования. Ты можешь подумать, что это незаметно, но это видно и может испортить весь образ, особенно если он формальный.



Ремень не должен быть изношенным, потертым / Фото Unsplash

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4. Носишь один и тот же пояс для всего

Одна из основных ошибок при ношении ремня – его использование для всех типов одежды. Одень ремень, стань перед зеркалом и посмотри, хорошо ли он выглядит и соответствует ли его форма одежды. Широкие ремни идеально подходят для повседневной носки, а тонкие (средние) – для костюмов и формальной одежды.

5. Ты не учитываешь аксессуары

Правило, которое мало кто знает: пряжка должна соответствовать украшениям, какие мы носим. То есть, если мы используем серебряные кольца или браслеты, такого же цвета должна быть пряжка. И точно так же: если мы носим золотые часы, лучше иметь этот цвет на ремне.



Не забывай также, что ремень должен сочетаться с аксессуарами / Фото Unsplash

Не делай этих ошибок, если хочешь, чтобы ремень дополнял твой образ, а не портил общую картину. Помни о том, что этот аксессуар создан не только для того, чтобы поддерживать штаны.